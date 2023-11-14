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Путин по случаю годовщины вручит госнаграды представителям избиркома - РИА Новости, 14.11.2023
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15:06 14.11.2023 (обновлено: 15:08 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/putin-1909380652.html
Путин по случаю годовщины вручит госнаграды представителям избиркома
Путин по случаю годовщины вручит госнаграды представителям избиркома - РИА Новости, 14.11.2023
Путин по случаю годовщины вручит госнаграды представителям избиркома
Президент России Владимир Путин 15 ноября по случаю 30-летия избирательной системы России вручит госнаграды представителям избирательных комиссий, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:06
2023-11-14T15:08
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 ноября по случаю 30-летия избирательной системы России вручит госнаграды представителям избирательных комиссий, сообщает пресс-служба Кремля."Пятнадцатого ноября Владимир Путин по случаю 30-летия избирательной системы России вручит государственные награды представителям избирательных комиссий. На встречу приглашены члены Центральной избирательной комиссии и руководители региональных избиркомов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231114/putin-1909336375.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин по случаю годовщины вручит госнаграды представителям избиркома

Путин по случаю 30-летия 15 ноября вручит госнаграды представителям избиркома

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 ноября по случаю 30-летия избирательной системы России вручит госнаграды представителям избирательных комиссий, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Пятнадцатого ноября Владимир Путин по случаю 30-летия избирательной системы России вручит государственные награды представителям избирательных комиссий. На встречу приглашены члены Центральной избирательной комиссии и руководители региональных избиркомов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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