https://ria.ru/20231114/putin-1909380652.html

Путин по случаю годовщины вручит госнаграды представителям избиркома

Путин по случаю годовщины вручит госнаграды представителям избиркома - РИА Новости, 14.11.2023

Путин по случаю годовщины вручит госнаграды представителям избиркома

Президент России Владимир Путин 15 ноября по случаю 30-летия избирательной системы России вручит госнаграды представителям избирательных комиссий, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:06

2023-11-14T15:06

2023-11-14T15:08

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 ноября по случаю 30-летия избирательной системы России вручит госнаграды представителям избирательных комиссий, сообщает пресс-служба Кремля."Пятнадцатого ноября Владимир Путин по случаю 30-летия избирательной системы России вручит государственные награды представителям избирательных комиссий. На встречу приглашены члены Центральной избирательной комиссии и руководители региональных избиркомов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231114/putin-1909336375.html

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общество, владимир путин, россия