https://ria.ru/20231114/putin-1909327080.html

Путин подписал закон о специальной почтовой связи

Путин подписал закон о специальной почтовой связи - РИА Новости, 14.11.2023

Путин подписал закон о специальной почтовой связи

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "специальная почтовая связь" и устанавливающий требования к перевозке опасных, секретных и... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:01

2023-11-14T12:01

2023-11-14T12:01

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "специальная почтовая связь" и устанавливающий требования к перевозке опасных, секретных и ценных посылок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС), занимающийся перевозкой таких посылок, является фельдъегерской службой в структуре Минцифры РФ. Министерство разработало поправки в закон о почтовой связи и отдельные законодательные акты РФ, поскольку в законодательстве не был урегулирован ряд вопросов, связанных со специальной почтовой связью. Из-за этого возникали проблемы в правоприменительной практике, в том числе в части хранения и использования оружия в рамках деятельности ГЦСС, отмечали разработчики. Новый закон, который вступает в силу 1 апреля 2024 года, закрепляет понятие "специальная почтовая связь" и относит к ней перевозку ряда отправлений с использованием огнестрельного оружия. В перечень таких отправлений включены драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, деньги, опасные и особо опасные грузы, наркотические средства и психотропные вещества, оружие и основные части огнестрельного оружия, продукция военного назначения, защищенная от подделок полиграфическая продукция. Закон устанавливает требования к транспортным средствам для перевозки отправлений спецсвязи, требования к их сохранности, а также требования к работникам связи. Так, согласно закону, отправления спецсвязи неприкосновенны и не подлежат досмотру и задержанию. ГЦСС обязана обеспечить сохранность принятых к доставке посылок, объектов и транспорта. Работники организации спецсвязи при исполнении должностных обязанностей должны иметь служебные удостоверения и носить форму. Транспорт организации спецсвязи имеет право на беспрепятственный проезд по всем улицам населенных пунктов и дорогам РФ, а также на заправку вне очереди наряду с автомобилями оперативных и специальных служб. Кроме того, предприятия воздушного, морского и речного транспорта должны на договорной основе предоставлять изолированные помещения в зданиях аэропортов, морских и речных вокзалов для временного размещения посылок спецсвязи и сопровождающих их работников. А владельцы общественного железнодорожного транспорта должны предоставлять ГЦСС такие помещения по договорам аренды. Также устанавливается правовой статус ГЦСС: это организация федеральной почтовой связи, подведомственная Минцифры и осуществляющая перевозку и доставку на территории РФ посылок спецсвязи, относящихся к государственной тайне сведений и предметов, а также имеющая право на перевозку отдельных видов продукции, требующих специального разрешения.

https://ria.ru/20231114/vybory-1909321431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество