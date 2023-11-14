https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909221751.html
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма - РИА Новости, 14.11.2023
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма
Популярность приключенческого туризма за год выросла на треть, выяснили входе исследования МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и РСТ. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:09
2023-11-14T05:09
2023-11-14T05:09
туризм
туризм
новости - туризм
россия
забайкальский край
республика алтай
челябинская область
республика карелия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Популярность приключенческого туризма за год выросла на треть, выяснили входе исследования МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и РСТ.Специалисты на основе Big Data МТС изучили популярность таких путешествий в России в пик сезона: летом и в начале осени. Самым востребованным направлением для приключенческого туризма стала Республика Алтай, ее выбрали 17 процентов путешественников. Дагестан и Карелия заинтересовали по 16 процентов пользователей. В лидирующую пятерку вошли также Карачаево-Черкесия с долей в девять процентов и Иркутская область – шесть процентов.Из села Чемал, например, стартует большинство маршрутов по Алтаю. Из поселка Листвянка туристы отправляются в походы по Большой Байкальской тропе. Выяснилось, что интерес к природным достопримечательностям, хайкингу, сплавам, погружению в новую культурную среду быстрее всего растет у туристов из регионов. Количество приключенческих поездок в России за год выросло на 30 процентов, что примерно в пять раз превышает динамику общего турпотока по России.Среди поклонников такого вида отдыха десять процентов москвичей, но быстрее всего интерес растет у жителей регионов. Так, спрос на приключенческие туры у ростовчан вырос за год на 56 процентов, у жителей Забайкальского края — на 52 процента, а челябинцев — на 50 процентов. Спрос москвичей вырос всего на 18 процентов.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
россия
забайкальский край
республика алтай
челябинская область
республика карелия
иркутская область
архыз
байкал
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия, забайкальский край, республика алтай, челябинская область, республика карелия, иркутская область, карачаево-черкесская республика (кчр), архыз, отдых в россии, байкал, республика дагестан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Забайкальский край, Республика Алтай, Челябинская область, Республика Карелия, Иркутская область, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Архыз, отдых в России, Байкал, Республика Дагестан
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма
Эксперты назвали Алтай самым популярным регионом для приключенческого туризма