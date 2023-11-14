https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909221751.html

Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма

Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма - РИА Новости, 14.11.2023

Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма

Популярность приключенческого туризма за год выросла на треть, выяснили входе исследования МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и РСТ. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:09

2023-11-14T05:09

2023-11-14T05:09

туризм

туризм

новости - туризм

россия

забайкальский край

республика алтай

челябинская область

республика карелия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Популярность приключенческого туризма за год выросла на треть, выяснили входе исследования МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и РСТ.Специалисты на основе Big Data МТС изучили популярность таких путешествий в России в пик сезона: летом и в начале осени. Самым востребованным направлением для приключенческого туризма стала Республика Алтай, ее выбрали 17 процентов путешественников. Дагестан и Карелия заинтересовали по 16 процентов пользователей. В лидирующую пятерку вошли также Карачаево-Черкесия с долей в девять процентов и Иркутская область – шесть процентов.Из села Чемал, например, стартует большинство маршрутов по Алтаю. Из поселка Листвянка туристы отправляются в походы по Большой Байкальской тропе. Выяснилось, что интерес к природным достопримечательностям, хайкингу, сплавам, погружению в новую культурную среду быстрее всего растет у туристов из регионов. Количество приключенческих поездок в России за год выросло на 30 процентов, что примерно в пять раз превышает динамику общего турпотока по России.Среди поклонников такого вида отдыха десять процентов москвичей, но быстрее всего интерес растет у жителей регионов. Так, спрос на приключенческие туры у ростовчан вырос за год на 56 процентов, у жителей Забайкальского края — на 52 процента, а челябинцев — на 50 процентов. Спрос москвичей вырос всего на 18 процентов.

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

россия

забайкальский край

республика алтай

челябинская область

республика карелия

иркутская область

архыз

байкал

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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