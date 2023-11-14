https://ria.ru/20231114/prokuratura-1909330355.html

В Омской области нашли женщину, бросившую ребенка в парке после родов

В Омской области нашли женщину, бросившую ребенка в парке после родов - РИА Новости, 14.11.2023

В Омской области нашли женщину, бросившую ребенка в парке после родов

Полицейские установили личность матери, полтора месяца назад выбросившей в кусты новорожденного младенца в омском селе Одесское, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:12

2023-11-14T12:12

2023-11-14T12:27

происшествия

омская область

ребенок

россия

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ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Полицейские установили личность матери, полтора месяца назад выбросившей в кусты новорожденного младенца в омском селе Одесское, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. В парке села Одесское 25 сентября нашли голого новорожденного мальчика. Ребенок был здоров и лежал на траве. Его обнаружила местная жительница, которая спешила на работу. Женщина вызвала скорую и полицию, мальчика передали на воспитание в приемную семью. "Как пояснила на допросе 33-летняя подозреваемая (которая уже воспитывает 2-летнюю дочь), второй ребенок ей был не нужен, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца", - рассказали в пресс-службе. Проведена генетическая экспертиза, которая подтвердило ее родство с мальчиком. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". "В ближайшее время прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20231114/prokuratura-1909315889.html

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омская область

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происшествия, омская область, ребенок, россия