В Омской области нашли женщину, бросившую ребенка в парке после родов
В омском селе Одесское нашли женщину, бросившую ребенка после родов в парке
© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramПолицейский на месте обнаружения новорожденного младенца в лесопосадке в центре села Одесское в Омской области
Полицейский на месте обнаружения новорожденного младенца в лесопосадке в центре села Одесское в Омской области. Архивное фото
ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Полицейские установили личность матери, полтора месяца назад выбросившей в кусты новорожденного младенца в омском селе Одесское, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В парке села Одесское 25 сентября нашли голого новорожденного мальчика. Ребенок был здоров и лежал на траве. Его обнаружила местная жительница, которая спешила на работу. Женщина вызвала скорую и полицию, мальчика передали на воспитание в приемную семью.
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"Как пояснила на допросе 33-летняя подозреваемая (которая уже воспитывает 2-летнюю дочь), второй ребенок ей был не нужен, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца", - рассказали в пресс-службе.
Проведена генетическая экспертиза, которая подтвердило ее родство с мальчиком. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего".
"В ближайшее время прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе ведомства.