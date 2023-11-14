https://ria.ru/20231114/prokuratura-1909315889.html

Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке - РИА Новости, 14.11.2023

Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура региона. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:19

2023-11-14T11:19

2023-11-14T13:24

происшествия

надеждинский район

ребенок

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, в приморском посёлке Оленевод в полицию поступило сообщение жителей о том, что "их односельчанка родила ребенка в домашних условиях, при этом новорожденный пропал". "Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, селянка рассказала, что "сожгла младенца в печке".Правоохранители осмотрели дом селянки, но младенца не нашли. Прокуратура поставила на контроль результаты оперативно-следственных мероприятий, информирует надзорное ведомство.Позже в СУСК Приморья сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Отмечается, что при осмотре дома "каких-либо следов, свидетельствующих о рождении ребенка, не выявлено". "Предполагаемая мать... пояснила, что у нее произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, в связи с чем она избавилась от плода", - говорится в релизе.Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Надеждинского района Алексей Малышев.

https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

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происшествия, надеждинский район, ребенок, россия