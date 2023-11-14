Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке
Прокуратура: жительница Приморья родила дома и избавилась от младенца
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramСотрудники Прокуратуры Приморского края в посёлке Оленевод, где местная жительница убила своего новорожденного ребенка
Сотрудники Прокуратуры Приморского края в посёлке Оленевод, где местная жительница убила своего новорожденного ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, в приморском посёлке Оленевод в полицию поступило сообщение жителей о том, что "их односельчанка родила ребенка в домашних условиях, при этом новорожденный пропал".
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"Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, селянка рассказала, что "сожгла младенца в печке".
Правоохранители осмотрели дом селянки, но младенца не нашли. Прокуратура поставила на контроль результаты оперативно-следственных мероприятий, информирует надзорное ведомство.
Позже в СУСК Приморья сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Отмечается, что при осмотре дома "каких-либо следов, свидетельствующих о рождении ребенка, не выявлено". "Предполагаемая мать... пояснила, что у нее произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, в связи с чем она избавилась от плода", - говорится в релизе.
Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Надеждинского района Алексей Малышев.