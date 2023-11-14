https://ria.ru/20231114/proizvodstva-1909476090.html

В промпарки Кубани планируют привлечь 18 новых производств до 2025 года

В промпарки Кубани планируют привлечь 18 новых производств до 2025 года - РИА Новости, 14.11.2023

В промпарки Кубани планируют привлечь 18 новых производств до 2025 года

Власти Краснодарского края планируют до 2025 года разместить в промышленных парках региона 18 новых резидентов, их привлечение станет возможным благодаря мерам... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T22:10

2023-11-14T22:10

2023-11-14T22:10

краснодарский край

коммерческая недвижимость

краснодарский край

динской район

усть-лабинский район

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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют до 2025 года разместить в промышленных парках региона 18 новых резидентов, их привлечение станет возможным благодаря мерам краевой поддержки в виде компенсации половины затрат на аренду, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Резидентам компенсируют половину затрат на аренду производственных площадей в границах кубанских индустриальных парков… реализация инструмента развития производств в границах промпарков региона позволит не только расширить действующие предприятия, но и до 2025 года разместить не менее 18 новых резидентов", - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. Он добавил, что меру поддержки ввели в 2022 году в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности края. "Тогда профинансировали первых двух резидентов промпарков региона. В этом году комиссией по предоставлению мер финансовой поддержки одобрены заявки 8 резидентов промпарка "Компрессорный". Из краевого бюджета им представят в общей сумме 10,4 миллиона рублей. Предприятия модернизировали производства или запустили новые линейки продукции, приобрели оборудование и создали рабочие места", – отметил Хмелько. По данным пресс-службы, на Кубани – шесть действующих индустриальных парков: в краевой столице – "Краснодар" и "Компрессорный", в Динском районе – "Краун Парк", а также в Усть-Лабинском районе – "Кубань", Кавказском – "Достояние" и Мостовском – "Регион 23". На их территории размещено более 40 резидентов и создано свыше двух тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20231113/zavod-1909247190.html

https://ria.ru/20231109/natsproekt-1908533507.html

краснодарский край

динской район

усть-лабинский район

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коммерческая недвижимость, краснодарский край, динской район, усть-лабинский район