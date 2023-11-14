https://ria.ru/20231114/programma-1909431288.html

Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО

Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО - РИА Новости, 14.11.2023

Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа до 2050... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:01

2023-11-14T18:01

2023-11-14T18:17

россия

экономика

владимир путин

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

русгидро

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа до 2050 года и доложить до 1 июля 2024 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать совместно с акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы", ассоциациями "НП Совет рынка" и "Совет производителей энергии", госкорпорацией "Росатом", публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро", общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей", государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года, направленную на раскрытие экономического потенциала субъектов Российской Федерации, входящих в его состав, предусмотрев использование механизма проектного финансирования для создания энергетической инфраструктуры, а также обеспечить реализацию этой программы", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, далее – один раз в год. Ответственные за исполнение - председатель правительства Михаил Мишустин, председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий, председатель правления Ассоциации "НП Совет рынка" Михаил Быстров, глава "Совета производителей энергии" (СПЭ) Дмитрий Вологжанин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин, президент "Высшей школы экономики" Александр Шохин, председатель госкорпорации "ВЭБ РФ" Игорь Шувалов.

https://ria.ru/20231114/putin-1909430441.html

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русгидро, российский союз промышленников и предпринимателей