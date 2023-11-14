Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 14.11.2023 (обновлено: 18:17 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/programma-1909431288.html
Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО
Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО - РИА Новости, 14.11.2023
Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа до 2050... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:01
2023-11-14T18:17
россия
экономика
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
русгидро
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа до 2050 года и доложить до 1 июля 2024 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать совместно с акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы", ассоциациями "НП Совет рынка" и "Совет производителей энергии", госкорпорацией "Росатом", публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро", общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей", государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года, направленную на раскрытие экономического потенциала субъектов Российской Федерации, входящих в его состав, предусмотрев использование механизма проектного финансирования для создания энергетической инфраструктуры, а также обеспечить реализацию этой программы", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, далее – один раз в год. Ответственные за исполнение - председатель правительства Михаил Мишустин, председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий, председатель правления Ассоциации "НП Совет рынка" Михаил Быстров, глава "Совета производителей энергии" (СПЭ) Дмитрий Вологжанин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин, президент "Высшей школы экономики" Александр Шохин, председатель госкорпорации "ВЭБ РФ" Игорь Шувалов.
https://ria.ru/20231114/putin-1909430441.html
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_55ecf38d34afe1a26272923c116d4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русгидро, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РусГидро, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО

Путин поручил создать программу развития электроэнергетики в ДФО до 2050 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа до 2050 года и доложить до 1 июля 2024 года, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы", ассоциациями "НП Совет рынка" и "Совет производителей энергии", госкорпорацией "Росатом", публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро", общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей", государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и утвердить программу развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года, направленную на раскрытие экономического потенциала субъектов Российской Федерации, входящих в его состав, предусмотрев использование механизма проектного финансирования для создания энергетической инфраструктуры, а также обеспечить реализацию этой программы", - говорится в перечне поручений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Путин поручил правительству разработать программы изучения недр ДФО и СФО
17:58
Доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, далее – один раз в год. Ответственные за исполнение - председатель правительства Михаил Мишустин, председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий, председатель правления Ассоциации "НП Совет рынка" Михаил Быстров, глава "Совета производителей энергии" (СПЭ) Дмитрий Вологжанин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин, президент "Высшей школы экономики" Александр Шохин, председатель госкорпорации "ВЭБ РФ" Игорь Шувалов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
12 сентября, 14:56
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РусГидроРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала