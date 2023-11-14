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Прилепин присоединился к "Команде Путина" - РИА Новости, 14.11.2023
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10:34 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/prilepin-1909300100.html
Прилепин присоединился к "Команде Путина"
Прилепин присоединился к "Команде Путина" - РИА Новости, 14.11.2023
Прилепин присоединился к "Команде Путина"
Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина", сообщила его пресс-служба. "Команда Путина" -... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:34
2023-11-14T10:34
россия
нижегородская область
захар прилепин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина", сообщила его пресс-служба. "Команда Путина" - общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина."Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина", - говорится в сообщении. Сам политик в своем Telegram-канале опубликовал фото в толстовке с надписью "Команда Путина. Народный фронт", сопроводив его подписью: "В "Команде Путина". Работаем". В сообщении пресс-службы отмечается, что деятельность Прилепина полностью соответствует курсу и политике президента РФ. Указывается, что "совместно со своими боевыми товарищами" он создал два военных подразделения и "возглавил объединенный совет командиров", а также создал тренировочный центр "Сталь" в Нижегородской области, занимается гуманитарной помощью новым территориям и военным, ведет "проект по патриотизации культуры".
https://ria.ru/20231113/putin-1909103962.html
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россия, нижегородская область, захар прилепин, владимир путин, политика
Россия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Владимир Путин, Политика
Прилепин присоединился к "Команде Путина"

Пресс-служба Прилепина сообщила, что писатель присоединился к "Команде Путина"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина", сообщила его пресс-служба. "Команда Путина" - общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина.
"Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина", - говорится в сообщении.
Сам политик в своем Telegram-канале опубликовал фото в толстовке с надписью "Команда Путина. Народный фронт", сопроводив его подписью: "В "Команде Путина". Работаем".
В сообщении пресс-службы отмечается, что деятельность Прилепина полностью соответствует курсу и политике президента РФ. Указывается, что "совместно со своими боевыми товарищами" он создал два военных подразделения и "возглавил объединенный совет командиров", а также создал тренировочный центр "Сталь" в Нижегородской области, занимается гуманитарной помощью новым территориям и военным, ведет "проект по патриотизации культуры".
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