https://ria.ru/20231114/prilepin-1909300100.html

Прилепин присоединился к "Команде Путина"

Прилепин присоединился к "Команде Путина" - РИА Новости, 14.11.2023

Прилепин присоединился к "Команде Путина"

Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина", сообщила его пресс-служба. "Команда Путина" -... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:34

2023-11-14T10:34

2023-11-14T10:34

россия

нижегородская область

захар прилепин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина", сообщила его пресс-служба. "Команда Путина" - общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина."Захар Прилепин присоединился к "Команде Путина", - говорится в сообщении. Сам политик в своем Telegram-канале опубликовал фото в толстовке с надписью "Команда Путина. Народный фронт", сопроводив его подписью: "В "Команде Путина". Работаем". В сообщении пресс-службы отмечается, что деятельность Прилепина полностью соответствует курсу и политике президента РФ. Указывается, что "совместно со своими боевыми товарищами" он создал два военных подразделения и "возглавил объединенный совет командиров", а также создал тренировочный центр "Сталь" в Нижегородской области, занимается гуманитарной помощью новым территориям и военным, ведет "проект по патриотизации культуры".

https://ria.ru/20231113/putin-1909103962.html

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нижегородская область, захар прилепин, владимир путин, политика