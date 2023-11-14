Рейтинг@Mail.ru
Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/prigovor-1909336983.html
Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО
Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО - РИА Новости, 14.11.2023
Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО
Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте следственного... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:31
2023-11-14T12:31
происшествия
тольятти
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области во вторник. Как установил суд, в 2022 году в Тольятти злоумышленник неоднократно портил плакаты с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина вовлек своего несовершеннолетнего сына. В итоге 46-летнего мужчину вычислили и возбудили в отношении него уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ: о дискредитации ВС РФ, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. "Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с постановлением Самарского областного суда, приговор первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в релизе. Приговор вступил в силу.
https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html
тольятти
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО

Жителю Тольятти дали 6 лет колонии за неоднократную порчу плакатов с героями СВО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области во вторник.
Как установил суд, в 2022 году в Тольятти злоумышленник неоднократно портил плакаты с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина вовлек своего несовершеннолетнего сына.
В итоге 46-летнего мужчину вычислили и возбудили в отношении него уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ: о дискредитации ВС РФ, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с постановлением Самарского областного суда, приговор первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в релизе.
Приговор вступил в силу.
Плакат в Центральном парке в Новосибирске, где проводится митинг-концерт в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей
10 августа, 08:00
 
ПроисшествияТольяттиСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала