https://ria.ru/20231114/prigovor-1909336983.html

Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО

Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО - РИА Новости, 14.11.2023

Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО

Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте следственного... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:31

2023-11-14T12:31

2023-11-14T12:31

происшествия

тольятти

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области во вторник. Как установил суд, в 2022 году в Тольятти злоумышленник неоднократно портил плакаты с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина вовлек своего несовершеннолетнего сына. В итоге 46-летнего мужчину вычислили и возбудили в отношении него уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ: о дискредитации ВС РФ, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. "Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с постановлением Самарского областного суда, приговор первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в релизе. Приговор вступил в силу.

https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)