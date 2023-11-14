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Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО
Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО - РИА Новости, 14.11.2023
Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО
Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте следственного... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:31
2023-11-14T12:31
2023-11-14T12:31
происшествия
тольятти
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области во вторник. Как установил суд, в 2022 году в Тольятти злоумышленник неоднократно портил плакаты с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина вовлек своего несовершеннолетнего сына. В итоге 46-летнего мужчину вычислили и возбудили в отношении него уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ: о дискредитации ВС РФ, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. "Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с постановлением Самарского областного суда, приговор первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в релизе. Приговор вступил в силу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО
Жителю Тольятти дали 6 лет колонии за неоднократную порчу плакатов с героями СВО
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости.
Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте
следственного управления СК РФ по Самарской области во вторник.
Как установил суд, в 2022 году в Тольятти злоумышленник неоднократно портил плакаты с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина вовлек своего несовершеннолетнего сына.
В итоге 46-летнего мужчину вычислили и возбудили в отношении него уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ: о дискредитации ВС РФ, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с постановлением Самарского областного суда, приговор первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в релизе.
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