https://ria.ru/20231114/priemnye_roditeli-1909441084.html

Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья закончили школы для приемных родителей

Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья закончили школы для приемных родителей - РИА Новости, 14.11.2023

Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья закончили школы для приемных родителей

В Московской области более 25 тысяч выпускников закончили школы для приемных родителей, такие учреждения есть во всех округах региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:30

2023-11-14T18:30

2023-11-14T18:30

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московская область (подмосковье)

приемные семьи

школы

общество

людмила болатаева

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Московской области более 25 тысяч выпускников закончили школы для приемных родителей, такие учреждения есть во всех округах региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "В регионе школы для приемных родителей закончили более 25 тысяч выпускников. Ежегодно у нас выпускается около 2,5 тысячи слушателей. Главная цель такой школы – формирование у будущих приемных родителей психологической готовности принять ребенка в семью. Они есть в каждом городском округе - всего их 73", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что школа проводит обучение и подготовку потенциальных приемных родителей. Специалисты службы сопровождения предоставляют базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы про то, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. Длительность обучения составляет 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн - лекции, визиты в семейный центр и приемную семью. "Такая подготовка помогает не только будущим приемным родителям, но и самим детям в скорой адаптации и возможностях максимального развития в новой семье", - добавила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230111/roditeli-1844191834.html

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московская область (подмосковье), приемные семьи, школы, общество, людмила болатаева