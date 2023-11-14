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Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья закончили школы для приемных родителей - РИА Новости, 14.11.2023
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Новости Подмосковья
 
18:30 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/priemnye_roditeli-1909441084.html
Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья закончили школы для приемных родителей
Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья закончили школы для приемных родителей - РИА Новости, 14.11.2023
Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья закончили школы для приемных родителей
В Московской области более 25 тысяч выпускников закончили школы для приемных родителей, такие учреждения есть во всех округах региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:30
2023-11-14T18:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
приемные семьи
школы
общество
людмила болатаева
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Московской области более 25 тысяч выпускников закончили школы для приемных родителей, такие учреждения есть во всех округах региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. "В регионе школы для приемных родителей закончили более 25 тысяч выпускников. Ежегодно у нас выпускается около 2,5 тысячи слушателей. Главная цель такой школы – формирование у будущих приемных родителей психологической готовности принять ребенка в семью. Они есть в каждом городском округе - всего их 73", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что школа проводит обучение и подготовку потенциальных приемных родителей. Специалисты службы сопровождения предоставляют базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы про то, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. Длительность обучения составляет 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн - лекции, визиты в семейный центр и приемную семью. "Такая подготовка помогает не только будущим приемным родителям, но и самим детям в скорой адаптации и возможностях максимального развития в новой семье", - добавила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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московская область (подмосковье), приемные семьи, школы, общество, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), приемные семьи, Школы, Общество, Людмила Болатаева

Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья закончили школы для приемных родителей

© Fotolia / Anna BelovaРебенок и взрослые
Ребенок и взрослые - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Fotolia / Anna Belova
Ребенок и взрослые
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Московской области более 25 тысяч выпускников закончили школы для приемных родителей, такие учреждения есть во всех округах региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"В регионе школы для приемных родителей закончили более 25 тысяч выпускников. Ежегодно у нас выпускается около 2,5 тысячи слушателей. Главная цель такой школы – формирование у будущих приемных родителей психологической готовности принять ребенка в семью. Они есть в каждом городском округе - всего их 73", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что школа проводит обучение и подготовку потенциальных приемных родителей. Специалисты службы сопровождения предоставляют базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы про то, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. Длительность обучения составляет 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн - лекции, визиты в семейный центр и приемную семью.
"Такая подготовка помогает не только будущим приемным родителям, но и самим детям в скорой адаптации и возможностях максимального развития в новой семье", - добавила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)приемные семьиШколыОбществоЛюдмила Болатаева
 
 
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