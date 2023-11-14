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Верхневолжье в 2024 году сохранит стоимость патента для предпринимателей
Верхневолжье в 2024 году сохранит стоимость патента для предпринимателей - РИА Новости, 14.11.2023
Верхневолжье в 2024 году сохранит стоимость патента для предпринимателей
В Тверской области в 2024 году стоимость патента при патентной системе налогообложения (ПСН) сохранится на уровне 2023 года, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T19:45
2023-11-14T19:45
2023-11-14T19:45
тверская область
игорь руденя
тверская область
предприниматели
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ТВЕРЬ, 14 ноя – РИА Новости. В Тверской области в 2024 году стоимость патента при патентной системе налогообложения (ПСН) сохранится на уровне 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор области Игорь Руденя. Действующая в настоящее время в Верхневолжье патентная система налогообложения стала одной из альтернатив единому налогу на вмененный доход, который был отменен с 1 января 2021 года. ПСН позволила снизить параметры налогообложения для малого бизнеса и поэтому востребована среди предпринимателей региона. По сравнению с 2020 годом количество выданных патентов в Тверской области выросло более чем в четыре раза. При этом с 2022 года стоимость патента остается неизменной. По данным за 6 месяцев текущего года ПСН применяют более 10,5 тысячи предпринимателей Тверской области. К концу 2023 года планируется увеличение их количества до более чем 11 тысяч. В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди самых востребованных направлений – розничная торговля, перевозка грузов, услуги общепита, оказание парикмахерских и косметических услуг, монтажные и сварочные работы, ремонт зданий и другие. Среди преимуществ патентной системы налогообложения – индивидуальным предпринимателям при применении ПСН предоставлено право уменьшить сумму налога, исчисленного за налоговый период, на страховые взносы, что значительно снижает налоговую нагрузку, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область, предприниматели, экономика
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Предприниматели, Экономика
ТВЕРЬ, 14 ноя – РИА Новости. В Тверской области в 2024 году стоимость патента при патентной системе налогообложения (ПСН) сохранится на уровне 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор области Игорь Руденя
.
Действующая в настоящее время в Верхневолжье патентная система налогообложения стала одной из альтернатив единому налогу на вмененный доход, который был отменен с 1 января 2021 года. ПСН позволила снизить параметры налогообложения для малого бизнеса и поэтому востребована среди предпринимателей региона. По сравнению с 2020 годом количество выданных патентов в Тверской области выросло более чем в четыре раза. При этом с 2022 года стоимость патента остается неизменной.
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По данным за 6 месяцев текущего года ПСН применяют более 10,5 тысячи предпринимателей Тверской области
. К концу 2023 года планируется увеличение их количества до более чем 11 тысяч.
В Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди самых востребованных направлений – розничная торговля, перевозка грузов, услуги общепита, оказание парикмахерских и косметических услуг, монтажные и сварочные работы, ремонт зданий и другие.
Среди преимуществ патентной системы налогообложения – индивидуальным предпринимателям при применении ПСН предоставлено право уменьшить сумму налога, исчисленного за налоговый период, на страховые взносы, что значительно снижает налоговую нагрузку, пояснили в пресс-службе.