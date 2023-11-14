https://ria.ru/20231114/povrezhdeniya-1909377385.html
Минэнерго Украины сообщило о повреждениях на объекте нефтепереработки
Минэнерго Украины сообщило о повреждениях на объекте нефтепереработки - РИА Новости, 14.11.2023
Минэнерго Украины сообщило о повреждениях на объекте нефтепереработки
Оборудование повреждено на одном из объектов нефтепереработки на Украине, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:57
2023-11-14T14:57
2023-11-14T14:59
украина
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Оборудование повреждено на одном из объектов нефтепереработки на Украине, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны. "В результате обстрела повреждено оборудование на одном из объектов нефтепереработки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики в соцсети Facebook*.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
Минэнерго Украины сообщило о повреждениях на объекте нефтепереработки
Минэнерго Украины заявило о повреждении оборудования на объекте нефтепереработки
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Оборудование повреждено на одном из объектов нефтепереработки на Украине, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны.
«
"В результате обстрела повреждено оборудование на одном из объектов нефтепереработки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики в соцсети Facebook
*.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.