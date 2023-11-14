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Минэнерго Украины сообщило о повреждениях на объекте нефтепереработки

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях на объекте нефтепереработки - РИА Новости, 14.11.2023

Минэнерго Украины сообщило о повреждениях на объекте нефтепереработки

Оборудование повреждено на одном из объектов нефтепереработки на Украине, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:57

2023-11-14T14:57

2023-11-14T14:59

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Оборудование повреждено на одном из объектов нефтепереработки на Украине, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны. "В результате обстрела повреждено оборудование на одном из объектов нефтепереработки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики в соцсети Facebook*.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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