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МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений - РИА Новости, 14.11.2023
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06:05 14.11.2023 (обновлено: 06:06 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/postavki-1909275775.html
МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений
МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений - РИА Новости, 14.11.2023
МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений
США попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, заявил в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК) глава департамента... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T06:05
2023-11-14T06:06
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, заявил в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК) глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су. "США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", - приводит агентство слова дипломата. По его словам, равно как и США, Великобритания желает затянуть конфликт на Украине поставками Киеву снарядов с обедненным ураном, крылатых ракет дальностью более 250 километров, в том числе Storm Shadow, и противотанковых вооружений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине – не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231114/kndr-1909275248.html
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сша
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в мире, украина, сша, россия, нато, кндр (северная корея)
В мире, Украина, США, Россия, НАТО, КНДР (Северная Корея)
МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений

МИД КНДР: США попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, заявил в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК) глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су.
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"США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", - приводит агентство слова дипломата.
По его словам, равно как и США, Великобритания желает затянуть конфликт на Украине поставками Киеву снарядов с обедненным ураном, крылатых ракет дальностью более 250 километров, в том числе Storm Shadow, и противотанковых вооружений.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине – не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В КНДР рассказали, как США потворствуют массовым убийствам в секторе Газа
06:02
 
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