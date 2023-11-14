https://ria.ru/20231114/postavki-1909275775.html

МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений

МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений - РИА Новости, 14.11.2023

МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещенных вооружений

США попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, заявил в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК) глава департамента... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T06:05

2023-11-14T06:05

2023-11-14T06:06

в мире

украина

сша

россия

нато

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. США попирают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, заявил в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК) глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су. "США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", - приводит агентство слова дипломата. По его словам, равно как и США, Великобритания желает затянуть конфликт на Украине поставками Киеву снарядов с обедненным ураном, крылатых ракет дальностью более 250 километров, в том числе Storm Shadow, и противотанковых вооружений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине – не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231114/kndr-1909275248.html

украина

сша

россия

кндр (северная корея)

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в мире, украина, сша, россия, нато, кндр (северная корея)