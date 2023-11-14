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Мишустин освободил от должности своего референта - РИА Новости, 15.11.2023
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21:15 14.11.2023 (обновлено: 10:30 15.11.2023)
https://ria.ru/20231114/post-1909471060.html
Мишустин освободил от должности своего референта
Мишустин освободил от должности своего референта - РИА Новости, 15.11.2023
Мишустин освободил от должности своего референта
Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T21:15
2023-11-15T10:30
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.
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политика, михаил мишустин
Политика, Михаил Мишустин
Мишустин освободил от должности своего референта

Мишустин освободил от должности своего референта Заборщикова по его просьбе

© Фото : ФАС РоссииПавел Заборщиков
Павел Заборщиков - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : ФАС России
Павел Заборщиков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.
 
ПолитикаМихаил Мишустин
 
 
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