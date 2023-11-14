https://ria.ru/20231114/post-1909471060.html
Мишустин освободил от должности своего референта
Мишустин освободил от должности своего референта - РИА Новости, 15.11.2023
Мишустин освободил от должности своего референта
Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T21:15
2023-11-14T21:15
2023-11-15T10:30
политика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909526542_0:23:690:412_1920x0_80_0_0_3cc37392480281d553f0853fd61b0cb8.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909526542_50:0:690:480_1920x0_80_0_0_076f3887aced0826401407e47661e1f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин
Политика, Михаил Мишустин
Мишустин освободил от должности своего референта
Мишустин освободил от должности своего референта Заборщикова по его просьбе