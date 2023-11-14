https://ria.ru/20231114/post-1909471060.html

Мишустин освободил от должности своего референта

Мишустин освободил от должности своего референта - РИА Новости, 15.11.2023

Мишустин освободил от должности своего референта

Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-14T21:15

2023-11-14T21:15

2023-11-15T10:30

политика

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения.

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2023

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политика, михаил мишустин