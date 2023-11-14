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Боррель выразил надежду на разблокирование Венгрией транша помощи Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 14.11.2023 (обновлено: 18:50 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/pomosch-1909443047.html
Боррель выразил надежду на разблокирование Венгрией транша помощи Украине
Боррель выразил надежду на разблокирование Венгрией транша помощи Украине - РИА Новости, 14.11.2023
Боррель выразил надежду на разблокирование Венгрией транша помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на разблокирование Венгрией в ближайшее время 8-го транша военной помощи Украине на 500 миллионов евро. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:40
2023-11-14T18:50
специальная военная операция на украине
украина
в мире
евросоюз
венгрия
жозеп боррель
петер сийярто
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на разблокирование Венгрией в ближайшее время 8-го транша военной помощи Украине на 500 миллионов евро."Венгерский министр объяснил нам, что предстоит новая встреча сегодня с украинской стороной в попытке разблокировать восьмой транш, я думаю, есть возможность (добиться разблокирования – ред.). Я надеюсь, что транш будет разблокирован, наконец. По этому вопросу никаких других решений не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждаются ли варианты оказания военной помощи Киеву в обход блокировки Венгрии.Он добавил, что в ЕС также все еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. По его словам, пакет военной помощи обсуждается параллельно с макрофинансовой помощью Украине на 2024-2027 годы в размере дополнительно 50 миллиардов евро.В понедельник, 13 ноября, глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не одобрила выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, поскольку не получила от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) гарантий невключения венгерских фирм в список "международных спонсоров войны". Министр добавил, что на Венгрию снова оказывалось большое давление, чтобы Будапешт согласовал данную выплату из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.
https://ria.ru/20231108/slovakiya-1908130744.html
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украина, в мире, евросоюз, венгрия, жозеп боррель, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Евросоюз, Венгрия, Жозеп Боррель, Петер Сийярто
Боррель выразил надежду на разблокирование Венгрией транша помощи Украине

Боррель надеется на разблокирование Венгрией транша военной помощи ЕС Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на разблокирование Венгрией в ближайшее время 8-го транша военной помощи Украине на 500 миллионов евро.
"Венгерский министр объяснил нам, что предстоит новая встреча сегодня с украинской стороной в попытке разблокировать восьмой транш, я думаю, есть возможность (добиться разблокирования – ред.). Я надеюсь, что транш будет разблокирован, наконец. По этому вопросу никаких других решений не обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждаются ли варианты оказания военной помощи Киеву в обход блокировки Венгрии.
Он добавил, что в ЕС также все еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. По его словам, пакет военной помощи обсуждается параллельно с макрофинансовой помощью Украине на 2024-2027 годы в размере дополнительно 50 миллиардов евро.
В понедельник, 13 ноября, глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не одобрила выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, поскольку не получила от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) гарантий невключения венгерских фирм в список "международных спонсоров войны". Министр добавил, что на Венгрию снова оказывалось большое давление, чтобы Будапешт согласовал данную выплату из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЕвросоюзВенгрияЖозеп БоррельПетер Сийярто
 
 
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