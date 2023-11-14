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"Мы не поможем". В Вашингтоне сделали откровенное заявление об Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:26 14.11.2023 (обновлено: 09:14 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/pomosch-1909273863.html
"Мы не поможем". В Вашингтоне сделали откровенное заявление об Украине
"Мы не поможем". В Вашингтоне сделали откровенное заявление об Украине - РИА Новости, 14.11.2023
"Мы не поможем". В Вашингтоне сделали откровенное заявление об Украине
Западу уже не победить в конфликте на Украине, Киев ждут еще большие проблемы из-за республиканцев, заявил анонимный сотрудник конгресса США в интервью журналу... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T05:26
2023-11-14T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Западу уже не победить в конфликте на Украине, Киев ждут еще большие проблемы из-за республиканцев, заявил анонимный сотрудник конгресса США в интервью журналу Newsweek."Чтобы Украина победила, &lt;...&gt; США придется не только придерживаться нынешнего курса — нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем. &lt;...&gt; Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще нынешний курс", — сказал собеседник издания.По его мнению, необходимый для победы Украины уровень вмешательства требует "невиданных со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства" со стороны США.Бывший помощник одного из конгрессменов-республиканцев Стивен Мур заявил журналу о формировании широкой оппозиции Киеву в США. Мур связал это с "влиятельными силами в консервативном лагере", которые целенаправленно распространяют негативную информацию о ситуации на Украине. По словам источника Newseek в конгрессе, президентская кампания Дональда Трампа только углубит раскол.&quot;Я думаю, что у них (киевского режима. — Прим. ред.) проблема, и ожидаю, что эта проблема станет еще больше. &lt;...&gt; К несчастью, цифры и время не на их стороне&quot;, — заключил сотрудник конгресса.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231114/tsru-1909269904.html
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909269119.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп
"Мы не поможем". В Вашингтоне сделали откровенное заявление об Украине

Newsweek: Украина может победить только при масштабном вмешательстве США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Западу уже не победить в конфликте на Украине, Киев ждут еще большие проблемы из-за республиканцев, заявил анонимный сотрудник конгресса США в интервью журналу Newsweek.
"Чтобы Украина победила, <...> США придется не только придерживаться нынешнего курса — нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем. <...> Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще нынешний курс", — сказал собеседник издания.
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По его мнению, необходимый для победы Украины уровень вмешательства требует "невиданных со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства" со стороны США.
Бывший помощник одного из конгрессменов-республиканцев Стивен Мур заявил журналу о формировании широкой оппозиции Киеву в США. Мур связал это с "влиятельными силами в консервативном лагере", которые целенаправленно распространяют негативную информацию о ситуации на Украине. По словам источника Newseek в конгрессе, президентская кампания Дональда Трампа только углубит раскол.
«

"Я думаю, что у них (киевского режима. — Прим. ред.) проблема, и ожидаю, что эта проблема станет еще больше. <...> К несчастью, цифры и время не на их стороне", — заключил сотрудник конгресса.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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