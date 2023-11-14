"Мы не поможем". В Вашингтоне сделали откровенное заявление об Украине
Newsweek: Украина может победить только при масштабном вмешательстве США
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Западу уже не победить в конфликте на Украине, Киев ждут еще большие проблемы из-за республиканцев, заявил анонимный сотрудник конгресса США в интервью журналу Newsweek.
"Чтобы Украина победила, <...> США придется не только придерживаться нынешнего курса — нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем. <...> Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще нынешний курс", — сказал собеседник издания.
По его мнению, необходимый для победы Украины уровень вмешательства требует "невиданных со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства" со стороны США.
Бывший помощник одного из конгрессменов-республиканцев Стивен Мур заявил журналу о формировании широкой оппозиции Киеву в США. Мур связал это с "влиятельными силами в консервативном лагере", которые целенаправленно распространяют негативную информацию о ситуации на Украине. По словам источника Newseek в конгрессе, президентская кампания Дональда Трампа только углубит раскол.
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"Я думаю, что у них (киевского режима. — Прим. ред.) проблема, и ожидаю, что эта проблема станет еще больше. <...> К несчастью, цифры и время не на их стороне", — заключил сотрудник конгресса.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.