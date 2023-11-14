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В сейме Польши "запасаются попкорном" в ожидании правительства Моравецкого - РИА Новости, 14.11.2023
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17:23 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/polsha-1909419023.html
В сейме Польши "запасаются попкорном" в ожидании правительства Моравецкого
В сейме Польши "запасаются попкорном" в ожидании правительства Моравецкого - РИА Новости, 14.11.2023
В сейме Польши "запасаются попкорном" в ожидании правительства Моравецкого
Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что "запасается попкорном", в ожидании формирования правительства партии "Право и справедливость". РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:23
2023-11-14T17:23
в мире
польша
матеуш моравецкий
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что "запасается попкорном", в ожидании формирования правительства партии "Право и справедливость". В понедельник президент Польши Анджей Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. "Если речь идет о создании большинства "Правом и справедливостью", то я в нетерпении "запасаюсь попкорном". Наверное, это будет самое впечатляющее создание большинства, из которого выйдет меньшинство. Это ситуация, в которой полькам и полякам, которые ожидают нового правительства, заслоняют глаза", - заявил Холовня журналистам во вторник. "В то же время, если господа из "Права и справедливости" во главе с господином Матеушем Моравецким имеют от этого какое-то удовольствие, то конституционные сроки неумолимы и это удовольствие через несколько, максимум 28 дней, закончится", - добавил он. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма. Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера. После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.
https://ria.ru/20231114/polsha-1909354939.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Европейский совет
В сейме Польши "запасаются попкорном" в ожидании правительства Моравецкого

Спикер сейма Польши "запасается попкорном" в ожидании правительства Моравецкого

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что "запасается попкорном", в ожидании формирования правительства партии "Право и справедливость".
В понедельник президент Польши Анджей Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов.
Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В сейме Польши оценили шансы Моравецкого стать новым премьером
13:38
«
"Если речь идет о создании большинства "Правом и справедливостью", то я в нетерпении "запасаюсь попкорном". Наверное, это будет самое впечатляющее создание большинства, из которого выйдет меньшинство. Это ситуация, в которой полькам и полякам, которые ожидают нового правительства, заслоняют глаза", - заявил Холовня журналистам во вторник.
"В то же время, если господа из "Права и справедливости" во главе с господином Матеушем Моравецким имеют от этого какое-то удовольствие, то конституционные сроки неумолимы и это удовольствие через несколько, максимум 28 дней, закончится", - добавил он.
Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого.
В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет работу по избранию премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабмина невозможно без получения вотума доверия сейма.
Президент Польши Анджей Дуда заранее объявил, что внесет в сейм кандидатуру нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого на должность премьера.
После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Опрос показал отношение поляков к Моравецкому на посту премьера
6 ноября, 22:30
 
В миреПольшаМатеуш МоравецкийАнджей ДудаЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьЕвропейский совет
 
 
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