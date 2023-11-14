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В Польше заговорили о начале "войны" с Украиной - РИА Новости, 14.11.2023
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03:45 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html
В Польше заговорили о начале "войны" с Украиной
В Польше заговорили о начале "войны" с Украиной - РИА Новости, 14.11.2023
В Польше заговорили о начале "войны" с Украиной
Между Польшей и Украиной идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, пишет обозреватель Myśl Polska РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:45
2023-11-14T03:45
в мире
украина
польша
киев
матеуш моравецкий
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
тарас качка
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Между Польшей и Украиной идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста."Водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной. Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы", — написал Пяста.По его словам, многие протестующие дальнобойщики недовольны "восточной политикой" властей. Предприниматель и политик Рафал Меклер рассказал изданию, что правящая партия готова "отдать последнюю рубашку" Украине, нанося ущерб своей стране. "Мы на это не согласны", — высказался Меклер.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что запрет на ввоз части польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление аналогичной односторонней рестрикции против украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к импорту из постсоветской республики.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев в связи с этим обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909116542.html
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в мире, украина, польша, киев, матеуш моравецкий, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, тарас качка
В мире, Украина, Польша, Киев, Матеуш Моравецкий, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Тарас Качка
В Польше заговорили о начале "войны" с Украиной

Myśl Polska: между Польшей и Украиной идет транспортная война

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Между Польшей и Украиной идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
«
"Водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной. Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы", — написал Пяста.
По его словам, многие протестующие дальнобойщики недовольны "восточной политикой" властей. Предприниматель и политик Рафал Меклер рассказал изданию, что правящая партия готова "отдать последнюю рубашку" Украине, нанося ущерб своей стране.
"Мы на это не согласны", — высказался Меклер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Куда делись. В Польше признали горькую правду про Украину
Вчера, 13:11
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что запрет на ввоз части польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление аналогичной односторонней рестрикции против украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к импорту из постсоветской республики.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев в связи с этим обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши по десять дней
Вчера, 13:36
 
В миреУкраинаПольшаКиевМатеуш МоравецкийВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзТарас Качка
 
 
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