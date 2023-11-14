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Суд арестовал начальника полиции Выборгского района - РИА Новости, 14.11.2023
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18:46 14.11.2023 (обновлено: 20:07 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/politsiya-1909444599.html
Суд арестовал начальника полиции Выборгского района
Суд арестовал начальника полиции Выборгского района - РИА Новости, 14.11.2023
Суд арестовал начальника полиции Выборгского района
Суд отправил под стражу начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который обвиняется в получении взяток на 8 миллионов рублей от... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:46
2023-11-14T20:07
происшествия
выборгский район
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Суд отправил под стражу начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который обвиняется в получении взяток на 8 миллионов рублей от "черных" лесорубов, сообщило региональное СУСК РФ. Накануне региональный главк МВД РФ сообщал, что сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области по подозрению в получении взяток на 8 миллионов рублей от "черных" лесорубов. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки). В случае подтверждения вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, отмечали в ГУМВД. "Первым отделом по расследованию особо важных дел… начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… По ходатайству органов следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как отмечают в региональном следственном управлении, при обысках дома и по месту службы начальника полиции Выборгского района Ленобласти "обнаружено и изъято более 1 миллиона рублей и более 2 тысяч долларов".
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выборгский район
россия
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происшествия, выборгский район, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Выборгский район, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд арестовал начальника полиции Выборгского района

Суд арестовал начальника полиции Выборгского района, обвиненного во взятках

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Суд отправил под стражу начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который обвиняется в получении взяток на 8 миллионов рублей от "черных" лесорубов, сообщило региональное СУСК РФ.
Накануне региональный главк МВД РФ сообщал, что сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области по подозрению в получении взяток на 8 миллионов рублей от "черных" лесорубов. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки). В случае подтверждения вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, отмечали в ГУМВД.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел… начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… По ходатайству органов следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как отмечают в региональном следственном управлении, при обысках дома и по месту службы начальника полиции Выборгского района Ленобласти "обнаружено и изъято более 1 миллиона рублей и более 2 тысяч долларов".
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ПроисшествияВыборгский районРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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