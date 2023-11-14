https://ria.ru/20231114/poligon-1909443435.html

Путин поручил принять решения для реализации развития Восточного полигона

Путин поручил принять решения для реализации развития Восточного полигона - РИА Новости, 14.11.2023

Путин поручил принять решения для реализации развития Восточного полигона

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, РЖД, "Бамтоннельстрой-Мосту" при участии Газпромбанка до 15 декабря принять решения для начала реализации... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:42

2023-11-14T18:42

2023-11-14T18:42

владимир путин

экономика

ржд

газпромбанк

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину, РЖД, "Бамтоннельстрой-Мосту" при участии Газпромбанка до 15 декабря принять решения для начала реализации третьего этапа развития Восточного полигона, сообщил Кремль.Перечень поручений дан по итогам Восточного экономического форума, который прошел в сентябре 2023 года."Правительству РФ совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги", акционерным обществом "Бамтоннельстрой-Мост" и при участии акционерного общества "Газпромбанк" принять решения, обеспечивающие начало реализации третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог, в том числе определить параметры его реализации, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов капитального строительства данного этапа до конца 2023 года. Срок – 15 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.РЖД сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений. В частности, речь идет о создании второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур. РЖД в рамках ВЭФ-2023 заключили договор о совместной реализации этих четырех проектов с Газпромбанком и "Бамтоннельстрой-Мостом".Стоимость реализации третьего этапа развития Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб, с увеличением провозной способности до 255 миллионов тонн оценивается в 2 триллиона рублей, говорил журналистам замминистра транспорта Валентин Иванов.

https://ria.ru/20230911/rosseti-1895464770.html

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владимир путин, экономика, ржд, газпромбанк