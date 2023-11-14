https://ria.ru/20231114/plan-1909410049.html

Мастер-план Хабаровска разработан и подписан президентом, заявил Дегтярев

Мастер-план Хабаровска разработан и подписан президентом, заявил Дегтярев - РИА Новости, 14.11.2023

Мастер-план Хабаровска разработан и подписан президентом, заявил Дегтярев

Мастер-план развития Хабаровска разработан и подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:52

2023-11-14T16:52

2023-11-14T16:52

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

михаил дегтярев

владимир путин

хабаровский край

россия

хабаровск

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мастер-план развития Хабаровска разработан и подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава региона во вторник представил достижения Хабаровского края на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. "Жители края — деятельные и предприимчивые, они умеют зарабатывать. Для них по поручению президента России мы разработали мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, который подписан Владимиром Путиным буквально на днях. Все это нужно, чтобы повысить качество жизни людей", - сказал Дегтярев. Он также пригласил гостей выставки посетить Хабаровский край. "А еще зовем тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелеты к нам стали доступнее, и это — повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах — Петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а еще Шантарские острова и наш край — родину гренландских китов", - рассказал Дегтярев. Губернатор добавил, что и предприятия региона всегда ждут сильных специалистов и готовы предложить достойные условия. Ранее во время встречи с президентом в мае Дегтярев рассказал о разработке мастер-плана Хабаровска. По его словам, одним из главных проектов мастер-плана должен был стать межвузовский кампус. Также в мероприятия мастер-плана включены набережная, Дальневосточный художественный музей, который планируют построить по дальневосточной концессии. Мастер-план Комсомольска-на-Амуре был представлен президенту в сентябре, в рамках Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

https://ria.ru/20231112/kolyma-1908945693.html

https://ria.ru/20231110/svadba-1908548397.html

хабаровский край

россия

хабаровск

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выставка-форум "россия", михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, россия, хабаровск