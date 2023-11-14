https://ria.ru/20231114/peskov-1909333300.html

Песков прокомментировал публикацию об "имитации" возврата валютной выручки

Песков прокомментировал публикацию об "имитации" возврата валютной выручки - РИА Новости, 14.11.2023

Песков прокомментировал публикацию об "имитации" возврата валютной выручки

Экономический блок правительства РФ наверняка проверит информацию о трудностях, с которыми столкнулся бизнес из-за требования о продаже валюты, если информация... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:20

2023-11-14T12:20

2023-11-14T12:37

экономика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экономический блок правительства РФ наверняка проверит информацию о трудностях, с которыми столкнулся бизнес из-за требования о продаже валюты, если информация найдет свое подтверждение, то вопрос будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Пескову был задан вопрос на тему публикаций в СМИ о том, что экспортеры, получающие выручку за рубежом в рублях, согласно требованию об обязательной продаже валютной выручки, вынуждены покупать на них валюту, переводить в банки России и там снова менять на рубли, уже на внутреннем рынке. Требование обязательной продажи валютной выручки установлено указом президента, а детали этих продаж регулируются постановлением правительства."Мы видели эти сообщения СМИ, это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере обратит на нее внимание", - сообщил Песков.На вопрос о том, допускают ли в Кремле корректировку указа об обязательной продаже валютной выручке, Песков добавил: "Проблема обозначена СМИ, не могу сказать, доносилась ли она участниками экономической деятельности до кабинета министров. Наверняка она будет проверяться, и если она в той или иной степени найдет свое подтверждение, то тогда, конечно, будет прорабатываться этот вопрос".

https://ria.ru/20231114/mir-1909295058.html

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экономика, дмитрий песков, россия