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Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов - РИА Новости, 14.11.2023
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14:00 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/perevodchiki-1909306872.html
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов - РИА Новости, 14.11.2023
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов
На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?
2023-11-14T14:00
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общество
языки
история
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Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Секреты переводчиков-синхронистов
На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?
audio/mpeg
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Секреты переводчиков-синхронистов
На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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общество, языки, история, аудио
Истории.doc, Общество, языки, история
Истории.doc

Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов

Истории.doc
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Секреты переводчиков-синхронистов
14:00
Читать ria.ru в
На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?
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Редактор: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
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