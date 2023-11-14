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Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов

Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов - РИА Новости, 14.11.2023

Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов

На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?

2023-11-14T14:00

2023-11-14T14:00

2023-11-14T14:00

истории.doc

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Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Секреты переводчиков-синхронистов На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо? audio/mpeg

Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Секреты переводчиков-синхронистов На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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