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Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов - РИА Новости, 14.11.2023
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов
На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?
2023-11-14T14:00
2023-11-14T14:00
2023-11-14T14:00
истории.doc
общество
языки
история
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Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Секреты переводчиков-синхронистов
На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?
audio/mpeg
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Секреты переводчиков-синхронистов
На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?
audio/mpeg
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общество, языки, история, аудио
Истории.doc, Общество, языки, история
Шепчут на ухо и придумывают анекдоты. Работа переводчиков-синхронистов
На Руси переводчиков называли "толмачами" и наделяли особой ролью. Несмотря на современные технологии, спрос на "живых" переводчиков не проходит. Что должен знать современный толмач, кроме, иностранного языка? Как переводить анекдоты и тосты, в чем особенности синхронистов и зачем они шепчут перевод на ухо?