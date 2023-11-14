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Керченская паромная переправа возобновила свою работу - РИА Новости, 14.11.2023
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07:49 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/pereprava-1909279793.html
Керченская паромная переправа возобновила свою работу
Керченская паромная переправа возобновила свою работу - РИА Новости, 14.11.2023
Керченская паромная переправа возобновила свою работу
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:49
2023-11-14T07:49
николай лукашенко
керченская паромная переправа
республика крым
общество
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы. Работа переправы была приостановлена в понедельник в 18.30. "Работа Керченской паромной переправы возобновлена в 07.05", - написал он.
https://ria.ru/20231107/zhd-1907849715.html
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николай лукашенко, керченская паромная переправа, республика крым, общество, россия
Николай Лукашенко, Керченская паромная переправа, Республика Крым, Общество, Россия
Керченская паромная переправа возобновила свою работу

Лукашенко: работа Керченской паромной переправы возобновилась

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы.
Работа переправы была приостановлена в понедельник в 18.30.
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"Работа Керченской паромной переправы возобновлена в 07.05", - написал он.
 
Николай ЛукашенкоКерченская паромная переправаРеспублика КрымОбществоРоссия
 
 
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