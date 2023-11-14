https://ria.ru/20231114/pereprava-1909279793.html
Керченская паромная переправа возобновила свою работу
Керченская паромная переправа возобновила свою работу - РИА Новости, 14.11.2023
Керченская паромная переправа возобновила свою работу
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T07:49
2023-11-14T07:49
2023-11-14T07:49
николай лукашенко
керченская паромная переправа
республика крым
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы. Работа переправы была приостановлена в понедельник в 18.30. "Работа Керченской паромной переправы возобновлена в 07.05", - написал он.
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николай лукашенко, керченская паромная переправа, республика крым, общество, россия
Николай Лукашенко, Керченская паромная переправа, Республика Крым, Общество, Россия
Керченская паромная переправа возобновила свою работу
Лукашенко: работа Керченской паромной переправы возобновилась