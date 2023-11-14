https://ria.ru/20231114/pereprava-1909279793.html

Керченская паромная переправа возобновила свою работу

Керченская паромная переправа возобновила свою работу - РИА Новости, 14.11.2023

Керченская паромная переправа возобновила свою работу

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T07:49

2023-11-14T07:49

2023-11-14T07:49

николай лукашенко

керченская паромная переправа

республика крым

общество

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале сообщил о возобновлении работы Керченской паромной переправы. Работа переправы была приостановлена в понедельник в 18.30. "Работа Керченской паромной переправы возобновлена в 07.05", - написал он.

https://ria.ru/20231107/zhd-1907849715.html

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николай лукашенко, керченская паромная переправа, республика крым, общество, россия