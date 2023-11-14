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Госдума повысила выплаты военным и неработающим пенсионерам - РИА Новости, 15.11.2023
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18:18 14.11.2023 (обновлено: 04:45 15.11.2023)
https://ria.ru/20231114/pensii-1909438066.html
Госдума повысила выплаты военным и неработающим пенсионерам
Госдума повысила выплаты военным и неработающим пенсионерам - РИА Новости, 15.11.2023
Госдума повысила выплаты военным и неработающим пенсионерам
Государственная дума на пленарном заседании приняла законы об увеличении пенсий военнослужащим на 4,5 процента и неработающим пенсионерам — на 7,5 процента. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T18:18
2023-11-15T04:45
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла законы об увеличении пенсий военнослужащим на 4,5 процента и неработающим пенсионерам — на 7,5 процента.Согласно нововведению, военным и приравненным к ним лицам проиндексируют выплаты с 1 октября следующего года. Как отметил спикер нижнем палаты парламента Вячеслав Володин, подобное изменение затронет 2,7 миллиона россиян.С 1 января 2024-го средний размер страховой пенсии достигнет уровня 22 605 рублей, поднявшись на 1 572 рубля, а выплаты по старости — 23 449 рублей (прирост на 1 631 рубль). Это, в свою очередь, коснется 32 миллионов человек.Володин добавил, что средства, которые необходимы для поддержки пенсионеров, уже заложили в проекте федерального бюджета. Дополнительные расходы на реализацию инициативы составят порядка 234 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Госдума повысила выплаты военным и неработающим пенсионерам

ГД приняла закон о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла законы об увеличении пенсий военнослужащим на 4,5 процента и неработающим пенсионерам — на 7,5 процента.
Согласно нововведению, военным и приравненным к ним лицам проиндексируют выплаты с 1 октября следующего года. Как отметил спикер нижнем палаты парламента Вячеслав Володин, подобное изменение затронет 2,7 миллиона россиян.
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С 1 января 2024-го средний размер страховой пенсии достигнет уровня 22 605 рублей, поднявшись на 1 572 рубля, а выплаты по старости — 23 449 рублей (прирост на 1 631 рубль). Это, в свою очередь, коснется 32 миллионов человек.
Володин добавил, что средства, которые необходимы для поддержки пенсионеров, уже заложили в проекте федерального бюджета. Дополнительные расходы на реализацию инициативы составят порядка 234 миллиардов рублей.
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