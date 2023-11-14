https://ria.ru/20231114/pensii-1909438066.html

Госдума повысила выплаты военным и неработающим пенсионерам

Госдума повысила выплаты военным и неработающим пенсионерам - РИА Новости, 15.11.2023

Госдума повысила выплаты военным и неработающим пенсионерам

Государственная дума на пленарном заседании приняла законы об увеличении пенсий военнослужащим на 4,5 процента и неработающим пенсионерам — на 7,5 процента. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-14T18:18

2023-11-14T18:18

2023-11-15T04:45

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла законы об увеличении пенсий военнослужащим на 4,5 процента и неработающим пенсионерам — на 7,5 процента.Согласно нововведению, военным и приравненным к ним лицам проиндексируют выплаты с 1 октября следующего года. Как отметил спикер нижнем палаты парламента Вячеслав Володин, подобное изменение затронет 2,7 миллиона россиян.С 1 января 2024-го средний размер страховой пенсии достигнет уровня 22 605 рублей, поднявшись на 1 572 рубля, а выплаты по старости — 23 449 рублей (прирост на 1 631 рубль). Это, в свою очередь, коснется 32 миллионов человек.Володин добавил, что средства, которые необходимы для поддержки пенсионеров, уже заложили в проекте федерального бюджета. Дополнительные расходы на реализацию инициативы составят порядка 234 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия