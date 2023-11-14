https://ria.ru/20231114/pensii-1909348689.html
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам - РИА Новости, 14.11.2023
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:21
2023-11-14T13:21
2023-11-14T16:56
общество
госдума рф
пенсии
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам.Согласно документу, средний размер страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей."Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 процента. Это решение коснется более 32 миллионов россиян, уточнил председатель Госдумы.Кроме того, нижняя палата парламента приняла законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5 процента с 1 октября следующего года. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек.Володин напомнил, что в 2022 году пенсии военных и приравненных к ним лиц повысили на 19,5 процента, а с 1 октября 2023-го — еще на 10,5 процента.
https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html
https://ria.ru/20231103/vyplaty-1907175231.html
https://ria.ru/20231030/vyplata-1905907000.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, пенсии, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Пенсии, Вячеслав Володин
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон
об увеличении выплат неработающим пенсионерам.
Согласно документу, средний размер страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей.
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году
"Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
.
С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 процента. Это решение коснется более 32 миллионов россиян, уточнил председатель Госдумы.
В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы
Кроме того, нижняя палата парламента приняла законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5 процента с 1 октября следующего года. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек.
Володин напомнил, что в 2022 году пенсии военных и приравненных к ним лиц повысили на 19,5 процента, а с 1 октября 2023-го — еще на 10,5 процента.
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года