https://ria.ru/20231114/pensii-1909348689.html

Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам

Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам - РИА Новости, 14.11.2023

Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам

Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:21

2023-11-14T13:21

2023-11-14T16:56

общество

госдума рф

пенсии

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам.Согласно документу, средний размер страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей."Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 процента. Это решение коснется более 32 миллионов россиян, уточнил председатель Госдумы.Кроме того, нижняя палата парламента приняла законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5 процента с 1 октября следующего года. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек.Володин напомнил, что в 2022 году пенсии военных и приравненных к ним лиц повысили на 19,5 процента, а с 1 октября 2023-го — еще на 10,5 процента.

https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html

https://ria.ru/20231103/vyplaty-1907175231.html

https://ria.ru/20231030/vyplata-1905907000.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, пенсии, вячеслав володин