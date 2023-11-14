Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 14.11.2023 (обновлено: 16:56 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/pensii-1909348689.html
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам - РИА Новости, 14.11.2023
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:21
2023-11-14T16:56
общество
госдума рф
пенсии
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам.Согласно документу, средний размер страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей."Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 процента. Это решение коснется более 32 миллионов россиян, уточнил председатель Госдумы.Кроме того, нижняя палата парламента приняла законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5 процента с 1 октября следующего года. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек.Володин напомнил, что в 2022 году пенсии военных и приравненных к ним лиц повысили на 19,5 процента, а с 1 октября 2023-го — еще на 10,5 процента.
https://ria.ru/20230611/pensiya-1877469756.html
https://ria.ru/20231103/vyplaty-1907175231.html
https://ria.ru/20231030/vyplata-1905907000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, пенсии, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Пенсии, Вячеслав Володин
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам.
Согласно документу, средний размер страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
В Госдуме рассказали, как изменятся пенсии россиян в 2025 году
11 июня, 08:34
"Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей", — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 процента. Это решение коснется более 32 миллионов россиян, уточнил председатель Госдумы.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Госдуме предложили проиндексировать выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы
3 ноября, 13:55
Кроме того, нижняя палата парламента приняла законопроект об увеличении военных пенсий на 4,5 процента с 1 октября следующего года. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек.
Володин напомнил, что в 2022 году пенсии военных и приравненных к ним лиц повысили на 19,5 процента, а с 1 октября 2023-го — еще на 10,5 процента.
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года
30 октября, 02:15
 
ОбществоГосдума РФПенсииВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала