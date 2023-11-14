https://ria.ru/20231114/pashinyan-1909398044.html

Эксперт прокомментировал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Эксперт прокомментировал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ - РИА Новости, 14.11.2023

Эксперт прокомментировал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске демонстрирует разворот Еревана на Запад, курс на разрыв союзнических отношений РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:05

2023-11-14T16:05

2023-11-14T16:06

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске демонстрирует разворот Еревана на Запад, курс на разрыв союзнических отношений с странами ОДКБ, а в перспективе может поставить под вопрос нахождение российской военной базы в Армении, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. "Отказ премьер-министра Армении принять участие в саммите ОДКБ в Минске – это безусловно антироссийское решение. Оно демонстрирует намерение Еревана к приобретению в дальнейшем внеблокового статуса и разрыву союзнических отношений со странами-членами ОДКБ. Данное решение Пашиняна осуществляется на фоне активного разворота Армении на Запад и начала масштабных закупок вооружений у стран НАТО", - заявил Коротченко РИА Новости. В качестве примера он привел появившиеся накануне сообщения о прибытии на территорию Армении большой партии бронемашин французского производства. Кроме того, ранее был анонсирован контракт на закупку трех французских зенитных ракетных комплексов. "Учитывая, что системы ПВО как минимум не совместимы со стандартами ОДКБ, данный шаг отчетливо показывает выбранный вектор интересов нынешнего армянского руководства. По большому счету, отказ от саммита ОДКБ – это совершенно четкий сигнал, что Москва должна быть готова и к дальнейшим решениям Армении, которые уже в ближайшей перспективе могут затронуть союзнические взаимодействия Москвы и Еревана", - отметил эксперт. По словам Коротченко, Пашинян также может поставить вопрос о целесообразности нахождения в Армении российской военной базы и ее замены на иностранный военный контингент, "тот же французский". Он напомнил, что за последний год Ереван развивал и продолжает развивать тесные отношения с Парижем как в сфере военно-технического сотрудничества, так и в диалоге по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20231114/pashinyan-1909332054.html

https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html

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