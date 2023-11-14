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В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ - РИА Новости, 14.11.2023
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12:16 14.11.2023 (обновлено: 15:20 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/pashinyan-1909332054.html
В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ
В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ - РИА Новости, 14.11.2023
В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать на саммит ОДКБ, сказал, что если это так,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:16
2023-11-14T15:20
одкб
армения
россия
никол пашинян
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать на саммит ОДКБ, сказал, что если это так, то можно только выразить сожаление, потому что такие встречи — хороший повод для сверки часов.Ранее Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября."Если это действительно так, то можно выразить сожаление, мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", — ответил Песков журналистам на вопрос, как в Кремле воспринимают решение Пашиняна и оценивают вероятность выхода Армении из состава ОДКБ.Он подчеркнул, что ОДКБ "все равно сохраняет свою актуальность". "И те встречи, которые организуются и проводятся в рамках ОДКБ, свидетельствуют об этом, по крайней мере востребованность этого формата взаимодействия в соответствующих областях со стороны участников", — сказал Песков.
https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html
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одкб, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, в мире
ОДКБ, Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ

Песков: об отказе Пашиняна приехать на саммит ОДКБ можно только сожалеть

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать на саммит ОДКБ, сказал, что если это так, то можно только выразить сожаление, потому что такие встречи — хороший повод для сверки часов.
Ранее Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.
"Если это действительно так, то можно выразить сожаление, мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", — ответил Песков журналистам на вопрос, как в Кремле воспринимают решение Пашиняна и оценивают вероятность выхода Армении из состава ОДКБ.
Он подчеркнул, что ОДКБ "все равно сохраняет свою актуальность". "И те встречи, которые организуются и проводятся в рамках ОДКБ, свидетельствуют об этом, по крайней мере востребованность этого формата взаимодействия в соответствующих областях со стороны участников", — сказал Песков.
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