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В строительстве "Пакш-2" поучаствуют иностранные компании, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2023
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12:47 14.11.2023 (обновлено: 14:28 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/paksh-1909340720.html
В строительстве "Пакш-2" поучаствуют иностранные компании, заявил Лихачев
В строительстве "Пакш-2" поучаствуют иностранные компании, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2023
В строительстве "Пакш-2" поучаствуют иностранные компании, заявил Лихачев
Количество иностранных компаний, участвующих в проекте сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии, будет возрастать, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:47
2023-11-14T14:28
венгрия
алексей лихачев
петер сийярто
россия
экономика
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Количество иностранных компаний, участвующих в проекте сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии, будет возрастать, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он сообщил, что несмотря на "недружественность обстановки в европейском секторе" по отношению к деятельности "Росатома", госкорпорация намерена "максимально эффективно реализовать проект в Венгрии, в первую очередь, как проект международный". "Количество зарубежных компаний будет только увеличиваться. Мы умеем и любим складывать международные альянсы. Практически все наши проекты - это проекты большой международной кооперации", - сказал Лихачев на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто на территории АЭС. Сийярто сообщил, что на данный момент в проекте принимают участие 94 венгерские компании, а также фирмы из Германии, Франции, Швеции, Австрии и США.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум в составе американской General Electric и французской Alstom.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20231017/rosatom-1903291055.html
https://ria.ru/20230922/soobscheniya-1898139998.html
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венгрия, алексей лихачев, петер сийярто, россия, экономика, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Венгрия, Алексей Лихачев, Петер Сийярто, Россия, Экономика, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В строительстве "Пакш-2" поучаствуют иностранные компании, заявил Лихачев

Лихачев: число иностранных компаний на строительстве "Пакш-2" будет расти

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Количество иностранных компаний, участвующих в проекте сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии, будет возрастать, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Он сообщил, что несмотря на "недружественность обстановки в европейском секторе" по отношению к деятельности "Росатома", госкорпорация намерена "максимально эффективно реализовать проект в Венгрии, в первую очередь, как проект международный".
"Количество зарубежных компаний будет только увеличиваться. Мы умеем и любим складывать международные альянсы. Практически все наши проекты - это проекты большой международной кооперации", - сказал Лихачев на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто на территории АЭС.
Сийярто сообщил, что на данный момент в проекте принимают участие 94 венгерские компании, а также фирмы из Германии, Франции, Швеции, Австрии и США.
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В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум в составе американской General Electric и французской Alstom.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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ВенгрияАлексей ЛихачевПетер СийяртоРоссияЭкономикаАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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