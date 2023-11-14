https://ria.ru/20231114/paksh-1909340720.html

В строительстве "Пакш-2" поучаствуют иностранные компании, заявил Лихачев

В строительстве "Пакш-2" поучаствуют иностранные компании, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2023

В строительстве "Пакш-2" поучаствуют иностранные компании, заявил Лихачев

Количество иностранных компаний, участвующих в проекте сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии, будет возрастать, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:47

2023-11-14T12:47

2023-11-14T14:28

венгрия

алексей лихачев

петер сийярто

россия

экономика

аэс "пакш-2"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Количество иностранных компаний, участвующих в проекте сооружения АЭС "Пакш-2" в Венгрии, будет возрастать, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он сообщил, что несмотря на "недружественность обстановки в европейском секторе" по отношению к деятельности "Росатома", госкорпорация намерена "максимально эффективно реализовать проект в Венгрии, в первую очередь, как проект международный". "Количество зарубежных компаний будет только увеличиваться. Мы умеем и любим складывать международные альянсы. Практически все наши проекты - это проекты большой международной кооперации", - сказал Лихачев на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто на территории АЭС. Сийярто сообщил, что на данный момент в проекте принимают участие 94 венгерские компании, а также фирмы из Германии, Франции, Швеции, Австрии и США.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум в составе американской General Electric и французской Alstom.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20231017/rosatom-1903291055.html

https://ria.ru/20230922/soobscheniya-1898139998.html

венгрия

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

венгрия, алексей лихачев, петер сийярто, россия, экономика, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"