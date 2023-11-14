https://ria.ru/20231114/paksh-1909334708.html
Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2"
Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 14.11.2023
Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2"
Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению "АЭС Пакш-2", в соответствии с которым подключение новых блоков в сеть намечено на начало 2030-х годов,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:24
2023-11-14T12:24
2023-11-14T14:27
россия
венгрия
аэс "пакш-2"
петер сийярто
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892324_0:486:2592:1944_1920x0_80_0_0_7bd9d5a2b3e20aa2a7740829f223796b.jpg
ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению "АЭС Пакш-2", в соответствии с которым подключение новых блоков в сеть намечено на начало 2030-х годов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня мы подписали план распорядка работ на ближайшие годы, и на его основании я могу сказать, что в начале следующего десятилетия мы сможем подключить в сеть новую АЭС, которую мы строим", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым на территории АЭС. По словам Сийярто, на площадке продолжаются работы по выемке грунта, на 77% завершено возведение противофильтрационной завесы, а в начале ноября, в соответствии с расписанием, началось укрепление грунта, которое затронет территорию в 17 гектаров. В течение последующих шести месяцев на площадке планируется возвести 60 построек, добавил он.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20231016/aes-1902987812.html
https://ria.ru/20231017/rosatom-1903291055.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892324_727:545:2592:1944_1920x0_80_0_0_a39dfef68459b71647d0c08cd04166ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, аэс "пакш-2", петер сийярто, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Венгрия, АЭС "Пакш-2", Петер Сийярто, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2"
Сийярто: Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2"
ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению "АЭС Пакш-2", в соответствии с которым подключение новых блоков в сеть намечено на начало 2030-х годов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня мы подписали план распорядка работ на ближайшие годы, и на его основании я могу сказать, что в начале следующего десятилетия мы сможем подключить в сеть новую АЭС, которую мы строим", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым на территории АЭС. По словам Сийярто, на площадке продолжаются работы по выемке грунта, на 77% завершено возведение противофильтрационной завесы, а в начале ноября, в соответствии с расписанием, началось укрепление грунта, которое затронет территорию в 17 гектаров. В течение последующих шести месяцев на площадке планируется возвести 60 построек, добавил он.
Венгрия не намерена менять поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш"
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Орбан поблагодарил "Росатом" за сохранение партнерства