https://ria.ru/20231114/paksh-1909334708.html

Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2"

Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 14.11.2023

Россия и Венгрия подписали план работ по строительству АЭС "Пакш-2"

Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению "АЭС Пакш-2", в соответствии с которым подключение новых блоков в сеть намечено на начало 2030-х годов,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:24

2023-11-14T12:24

2023-11-14T14:27

россия

венгрия

аэс "пакш-2"

петер сийярто

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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ПАКШ (Венгрия), 14 ноя - РИА Новости. Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению "АЭС Пакш-2", в соответствии с которым подключение новых блоков в сеть намечено на начало 2030-х годов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня мы подписали план распорядка работ на ближайшие годы, и на его основании я могу сказать, что в начале следующего десятилетия мы сможем подключить в сеть новую АЭС, которую мы строим", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым на территории АЭС. По словам Сийярто, на площадке продолжаются работы по выемке грунта, на 77% завершено возведение противофильтрационной завесы, а в начале ноября, в соответствии с расписанием, началось укрепление грунта, которое затронет территорию в 17 гектаров. В течение последующих шести месяцев на площадке планируется возвести 60 построек, добавил он.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20231016/aes-1902987812.html

https://ria.ru/20231017/rosatom-1903291055.html

россия

венгрия

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Кирилл Волков

россия, венгрия, аэс "пакш-2", петер сийярто, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика