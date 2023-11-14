https://ria.ru/20231114/ostrova-1909349538.html
Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах
Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах - РИА Новости, 14.11.2023
Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах
Финляндия не будет предпринимать никаких действий в отношении российского консульства на Аландских островах, сообщает во вторник канцелярия президента... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:26
2023-11-14T13:26
2023-11-14T13:44
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Финляндия не будет предпринимать никаких действий в отношении российского консульства на Аландских островах, сообщает во вторник канцелярия президента Финляндии."На основании подготовленного отчета (МИД) никаких действий в отношении российского консульства в Мариехамне (столица Аландских островов) в сложившейся ситуации предприниматься не будет. Власти следят за тем, чтобы деятельность консульского учреждения осуществлялась в рамках его полномочий", - говорится в сообщении.Шведоязычные Аландские острова являются самоуправляемыми и демилитаризованными, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Они также нейтрализованы, а это означает, что провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов также освобождены от военной службы.Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году.Консульство РФ (ранее – СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.
https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, аландские острова, в мире
Финляндия, Россия, Аландские острова, В мире
Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах
Финляндия не планирует действий против консульства России на Аландских островах
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Финляндия не будет предпринимать никаких действий в отношении российского консульства на Аландских островах, сообщает во вторник канцелярия президента Финляндии.
"На основании подготовленного отчета (МИД) никаких действий в отношении российского консульства в Мариехамне (столица Аландских островов) в сложившейся ситуации предприниматься не будет. Власти следят за тем, чтобы деятельность консульского учреждения осуществлялась в рамках его полномочий", - говорится в сообщении.
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Шведоязычные Аландские острова являются самоуправляемыми и демилитаризованными, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Они также нейтрализованы, а это означает, что провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов также освобождены от военной службы.
Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже
. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций
в 1921 году. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году.
Консульство РФ (ранее – СССР
) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.
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