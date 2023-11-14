https://ria.ru/20231114/opros-1909358512.html

Глава ВЦИОМ назвал процент россиян, доверяющих соцопросам

Глава ВЦИОМ назвал процент россиян, доверяющих соцопросам - РИА Новости, 14.11.2023

Глава ВЦИОМ назвал процент россиян, доверяющих соцопросам

Число россиян, считающих, что результаты социологических опросов отражают реальное мнение граждан, в последние годы выросло до 73%, рассказал генеральный... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:50

2023-11-14T13:50

2023-11-14T13:50

общество

валерий федоров

вциом

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число россиян, считающих, что результаты социологических опросов отражают реальное мнение граждан, в последние годы выросло до 73%, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Отражают ли соцопросы действительно мнение граждан? Да - (считают) 73%. Много, хорошо. Больше, чем, скажем, 10 лет назад или пять лет назад. Смотрите, пять лет назад всего 58% говорили, сейчас уже 73%, значит эти пять лет не прошли зря", - сказал Федоров на марафоне "Вселенная мнений", который проходит в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Он добавил, что, по мнению 66% россиян, органы власти, политики и предприниматели используют результаты социальных опросов для повышения эффективности своей деятельности. При этом Федоров отметил, что 53% граждан склонны согласиться с тем, что результаты опросов могут фабриковаться и использоваться, чтобы "оказывать влияние на людей", склоняя их к определенному поведению. "Это негативная установка, очень вредная", - подчеркнул он, добавив, что такая позиция является заблуждением. Но все же, согласно данным ВЦИОМ, 90% россиян уверены, что соцопросы нужны.

https://ria.ru/20231113/odinochestvo-1909039321.html

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общество, валерий федоров, вциом