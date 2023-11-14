https://ria.ru/20231114/ograblenie-1909482940.html

Вооруженные преступники ограбили журналистов во время саммита АТЭС в США

Вооруженные преступники ограбили журналистов во время саммита АТЭС в США - РИА Новости, 14.11.2023

Вооруженные преступники ограбили журналистов во время саммита АТЭС в США

Группа журналистов подверглась вооруженному ограблению в Сан-Франциско во время съемок в период проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T23:14

2023-11-14T23:14

2023-11-14T23:14

в мире

сан-франциско

калифорния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909343365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a87f37c06491485e72bb68e6235015b4.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Группа журналистов подверглась вооруженному ограблению в Сан-Франциско во время съемок в период проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили РИА Новости в департаменте полиции города. "Жертвы сообщили офицерам, что когда транспортное средство остановилось на улице, они увидели трех вышедших из машины неизвестных подозреваемых, все они были вооружены огнестрельным оружием", - заявили в департаменте полиции города. Грабители потребовали от журналистов оборудование для съемок, после чего скрылись с места преступления. "Подразделение по ограблениям департамента полиции Сан-Франциско ведет расследование и работает с рядом партнеров в городе для помощи жертвам", - добавили в службе правопорядка. В офисе мэра Сан-Франциско Николь Брид РИА Новости заявили, что градоначальница встретилась с журналистами после инцидента и провела "хорошее обсуждение". "Мы поработали с нашими партнерами по медиа для помощи и рады сообщить, что им предоставлено оборудование во временное использование на период пребывания", - добавили в офисе мэра. По данным газеты San Francisco Chronicle, ограблению подверглась съемочная группа чешского телевидения. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909228366.html

сан-франциско

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сан-франциско, калифорния