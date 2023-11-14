https://ria.ru/20231114/ograblenie-1909482940.html
Вооруженные преступники ограбили журналистов во время саммита АТЭС в США
Вооруженные преступники ограбили журналистов во время саммита АТЭС в США - РИА Новости, 14.11.2023
Вооруженные преступники ограбили журналистов во время саммита АТЭС в США
Группа журналистов подверглась вооруженному ограблению в Сан-Франциско во время съемок в период проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T23:14
2023-11-14T23:14
2023-11-14T23:14
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САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Группа журналистов подверглась вооруженному ограблению в Сан-Франциско во время съемок в период проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили РИА Новости в департаменте полиции города. "Жертвы сообщили офицерам, что когда транспортное средство остановилось на улице, они увидели трех вышедших из машины неизвестных подозреваемых, все они были вооружены огнестрельным оружием", - заявили в департаменте полиции города. Грабители потребовали от журналистов оборудование для съемок, после чего скрылись с места преступления. "Подразделение по ограблениям департамента полиции Сан-Франциско ведет расследование и работает с рядом партнеров в городе для помощи жертвам", - добавили в службе правопорядка. В офисе мэра Сан-Франциско Николь Брид РИА Новости заявили, что градоначальница встретилась с журналистами после инцидента и провела "хорошее обсуждение". "Мы поработали с нашими партнерами по медиа для помощи и рады сообщить, что им предоставлено оборудование во временное использование на период пребывания", - добавили в офисе мэра. По данным газеты San Francisco Chronicle, ограблению подверглась съемочная группа чешского телевидения. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html
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в мире, сан-франциско, калифорния
В мире, Сан-Франциско, Калифорния
Вооруженные преступники ограбили журналистов во время саммита АТЭС в США
Вооруженные преступники ограбили журналистов на саммите АТЭС в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя - РИА Новости. Группа журналистов подверглась вооруженному ограблению в Сан-Франциско во время съемок в период проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили РИА Новости в департаменте полиции города.
"Жертвы сообщили офицерам, что когда транспортное средство остановилось на улице, они увидели трех вышедших из машины неизвестных подозреваемых, все они были вооружены огнестрельным оружием", - заявили в департаменте полиции города.
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Грабители потребовали от журналистов оборудование для съемок, после чего скрылись с места преступления.
"Подразделение по ограблениям департамента полиции Сан-Франциско ведет расследование и работает с рядом партнеров в городе для помощи жертвам", - добавили в службе правопорядка.
В офисе мэра Сан-Франциско Николь Брид РИА Новости заявили, что градоначальница встретилась с журналистами после инцидента и провела "хорошее обсуждение". "Мы поработали с нашими партнерами по медиа для помощи и рады сообщить, что им предоставлено оборудование во временное использование на период пребывания", - добавили в офисе мэра.
По данным газеты San Francisco Chronicle, ограблению подверглась съемочная группа чешского телевидения.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
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