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Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей после обысков и проверок - РИА Новости, 14.11.2023
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23:12 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/obyski-1909482769.html
Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей после обысков и проверок
Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей после обысков и проверок - РИА Новости, 14.11.2023
Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей после обысков и проверок
По итогам проверок и обысков в судебных инстанциях Кишинева, задержаны на 72 часа двое судей, сообщает во вторник Антикоррупционная прокуратура (АП) Молдавии. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T23:12
2023-11-14T23:12
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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. По итогам проверок и обысков в судебных инстанциях Кишинева, задержаны на 72 часа двое судей, сообщает во вторник Антикоррупционная прокуратура (АП) Молдавии. Ранее Высший совет магистратуры Молдавии одобрил запрос исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяна о проведении уголовных преследований в отношении четырех судей в Кишиневе. Их подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением. "После обысков и проверок задержаны на 72 часа судья Апелляционной палаты Кишинева и судья Окружного суда Кишинева. Расследованием всех дел занимаются сотрудники антикоррупционной прокуратуры", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Прокуратура в среду вынесет решение о дальнейших мерах пресечения задержанным. Другие подробности в публикации не приводятся. Кишиневские СМИ приводят версию, что обыски в судебных инстанциях могут нести политический характер. В частности, задержанные судьи, якобы не брались за рассмотрение уголовных дел в отношении ряда оппозиционных политиков. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду
Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей после обысков и проверок

Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей на 72 часа после обысков и проверок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. По итогам проверок и обысков в судебных инстанциях Кишинева, задержаны на 72 часа двое судей, сообщает во вторник Антикоррупционная прокуратура (АП) Молдавии.
Ранее Высший совет магистратуры Молдавии одобрил запрос исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяна о проведении уголовных преследований в отношении четырех судей в Кишиневе. Их подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
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"После обысков и проверок задержаны на 72 часа судья Апелляционной палаты Кишинева и судья Окружного суда Кишинева. Расследованием всех дел занимаются сотрудники антикоррупционной прокуратуры", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Прокуратура в среду вынесет решение о дальнейших мерах пресечения задержанным. Другие подробности в публикации не приводятся.
Кишиневские СМИ приводят версию, что обыски в судебных инстанциях могут нести политический характер. В частности, задержанные судьи, якобы не брались за рассмотрение уголовных дел в отношении ряда оппозиционных политиков.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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