https://ria.ru/20231114/obyski-1909482769.html

Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей после обысков и проверок

Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей после обысков и проверок - РИА Новости, 14.11.2023

Прокуроры в Кишиневе задержали двоих судей после обысков и проверок

По итогам проверок и обысков в судебных инстанциях Кишинева, задержаны на 72 часа двое судей, сообщает во вторник Антикоррупционная прокуратура (АП) Молдавии. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T23:12

2023-11-14T23:12

2023-11-14T23:12

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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. По итогам проверок и обысков в судебных инстанциях Кишинева, задержаны на 72 часа двое судей, сообщает во вторник Антикоррупционная прокуратура (АП) Молдавии. Ранее Высший совет магистратуры Молдавии одобрил запрос исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяна о проведении уголовных преследований в отношении четырех судей в Кишиневе. Их подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением. "После обысков и проверок задержаны на 72 часа судья Апелляционной палаты Кишинева и судья Окружного суда Кишинева. Расследованием всех дел занимаются сотрудники антикоррупционной прокуратуры", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Прокуратура в среду вынесет решение о дальнейших мерах пресечения задержанным. Другие подробности в публикации не приводятся. Кишиневские СМИ приводят версию, что обыски в судебных инстанциях могут нести политический характер. В частности, задержанные судьи, якобы не брались за рассмотрение уголовных дел в отношении ряда оппозиционных политиков. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

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в мире, кишинев, молдавия, майя санду