https://ria.ru/20231114/obysk-1909471984.html
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области - РИА Новости, 15.11.2023
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области
Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков, сообщил РИА РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T21:29
2023-11-14T21:29
2023-11-15T05:39
происшествия
самарская область
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САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Их действительно задержали", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о задержаниях после оперативных мероприятий в региональном кабмине.Во вторник днем пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Уточняется, что это решение он принял месяц назад.Позднее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в региональном кабмине и у Кудряшова проводятся обыски.Ранее несколько Telegram-каналов написали об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", правительстве Самарской области и у его экс-председателя по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах эту информацию пока не прокомментировали.
https://ria.ru/20230804/arest-1888276046.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области
Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов
САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Их действительно задержали", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о задержаниях после оперативных мероприятий в региональном кабмине.
Во вторник днем пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Уточняется, что это решение он принял месяц назад.
Позднее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в региональном кабмине и у Кудряшова проводятся обыски.
Ранее несколько Telegram-каналов написали об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", правительстве Самарской области и у его экс-председателя по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах эту информацию пока не прокомментировали.
Источник: замглавы Минздрава Самарской области арестовали на два месяца