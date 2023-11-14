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Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области - РИА Новости, 15.11.2023
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21:29 14.11.2023 (обновлено: 05:39 15.11.2023)
https://ria.ru/20231114/obysk-1909471984.html
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области - РИА Новости, 15.11.2023
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области
Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков, сообщил РИА РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T21:29
2023-11-15T05:39
происшествия
самарская область
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САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.&quot;Их действительно задержали&quot;, — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о задержаниях после оперативных мероприятий в региональном кабмине.Во вторник днем пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Уточняется, что это решение он принял месяц назад.Позднее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в региональном кабмине и у Кудряшова проводятся обыски.Ранее несколько Telegram-каналов написали об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", правительстве Самарской области и у его экс-председателя по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах эту информацию пока не прокомментировали.
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области

Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВиктор Кудряшов
Виктор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Виктор Кудряшов. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"Их действительно задержали", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о задержаниях после оперативных мероприятий в региональном кабмине.

Во вторник днем пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Уточняется, что это решение он принял месяц назад.
Позднее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в региональном кабмине и у Кудряшова проводятся обыски.
Ранее несколько Telegram-каналов написали об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", правительстве Самарской области и у его экс-председателя по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах эту информацию пока не прокомментировали.
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