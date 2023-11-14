https://ria.ru/20231114/obysk-1909471984.html

Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области

Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области - РИА Новости, 15.11.2023

Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области

Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков, сообщил РИА РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-14T21:29

2023-11-14T21:29

2023-11-15T05:39

происшествия

самарская область

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САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Их действительно задержали", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о задержаниях после оперативных мероприятий в региональном кабмине.Во вторник днем пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Уточняется, что это решение он принял месяц назад.Позднее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в региональном кабмине и у Кудряшова проводятся обыски.Ранее несколько Telegram-каналов написали об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", правительстве Самарской области и у его экс-председателя по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах эту информацию пока не прокомментировали.

https://ria.ru/20230804/arest-1888276046.html

самарская область

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2023

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происшествия, самарская область