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ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:25 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/obstrely-1909262389.html
ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.11.2023
ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства республики в... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T00:25
2023-11-14T00:25
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
нато
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.35 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. По данным представительства, с 22.20 по 23.20 было выпущено еще шесть таких снарядов по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909255246.html
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донецк, горловка, украина, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

СЦКК: ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.35 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
По данным представительства, с 22.20 по 23.20 было выпущено еще шесть таких снарядов по Кировскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаНАТОРоссияПроисшествия
 
 
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