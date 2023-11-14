https://ria.ru/20231114/obstrel-1909476554.html

В ДНР сообщили детали об обстреле Донецка, в котором пострадал младенец

В ДНР сообщили детали об обстреле Донецка, в котором пострадал младенец - РИА Новости, 14.11.2023

В ДНР сообщили детали об обстреле Донецка, в котором пострадал младенец

Четырехмесячный младенец пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T22:19

2023-11-14T22:19

2023-11-14T22:19

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Четырехмесячный младенец пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 ноября по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Шахтерской славы пострадал четырехмесячный ребенок", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили по этому району не менее восьми снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия