https://ria.ru/20231114/obstrel-1909476554.html
В ДНР сообщили детали об обстреле Донецка, в котором пострадал младенец
В ДНР сообщили детали об обстреле Донецка, в котором пострадал младенец - РИА Новости, 14.11.2023
В ДНР сообщили детали об обстреле Донецка, в котором пострадал младенец
Четырехмесячный младенец пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:19
2023-11-14T22:19
2023-11-14T22:19
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Четырехмесячный младенец пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 ноября по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Шахтерской славы пострадал четырехмесячный ребенок", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили по этому району не менее восьми снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b7820fdc823f9a380e38c081f8271e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ДНР сообщили детали об обстреле Донецка, в котором пострадал младенец
Представительство ДНР: при обстреле Донецка пострадал четырехмесячный младенец