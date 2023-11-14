https://ria.ru/20231114/obstrel-1909462411.html
При обстреле Донецка пострадал младенец
При обстреле Донецка пострадал младенец - РИА Новости, 14.11.2023
При обстреле Донецка пострадал младенец
Ребенок получил ранение при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:33
2023-11-14T20:33
2023-11-14T22:43
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Ребенок получил ранение при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Куйбышевского района на ул. Шахтерской Славы получил ранение мальчик 2023 года рождения. Доставлен в Республиканский травматологический центр", — написал он.По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника выпустила не менее восьми снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Накануне ВСУ также обстреливала этот район Донецка. Под ударом оказался частный сектор в микрорайоне Азотный. В результате погибли два мирных жителя, еще трое пострадали.Куйбышевский район расположен на западе города. Украинские военные регулярно атакуют столицу ДНР. Так, в минувшее воскресенье при ударе по Петровскому району погибла женщина 1990 года рождения.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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При обстреле Донецка пострадал младенец
Кулемзин: младенец получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка