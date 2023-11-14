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При обстреле Донецка пострадал младенец - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 14.11.2023 (обновлено: 22:43 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/obstrel-1909462411.html
При обстреле Донецка пострадал младенец
При обстреле Донецка пострадал младенец - РИА Новости, 14.11.2023
При обстреле Донецка пострадал младенец
Ребенок получил ранение при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T20:33
2023-11-14T22:43
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Ребенок получил ранение при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Куйбышевского района на ул. Шахтерской Славы получил ранение мальчик 2023 года рождения. Доставлен в Республиканский травматологический центр", — написал он.По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника выпустила не менее восьми снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Накануне ВСУ также обстреливала этот район Донецка. Под ударом оказался частный сектор в микрорайоне Азотный. В результате погибли два мирных жителя, еще трое пострадали.Куйбышевский район расположен на западе города. Украинские военные регулярно атакуют столицу ДНР. Так, в минувшее воскресенье при ударе по Петровскому району погибла женщина 1990 года рождения.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадал младенец

Кулемзин: младенец получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Ребенок получил ранение при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Куйбышевского района на ул. Шахтерской Славы получил ранение мальчик 2023 года рождения. Доставлен в Республиканский травматологический центр", — написал он.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника выпустила не менее восьми снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Накануне ВСУ также обстреливала этот район Донецка. Под ударом оказался частный сектор в микрорайоне Азотный. В результате погибли два мирных жителя, еще трое пострадали.
Куйбышевский район расположен на западе города.
Украинские военные регулярно атакуют столицу ДНР. Так, в минувшее воскресенье при ударе по Петровскому району погибла женщина 1990 года рождения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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