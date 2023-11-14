https://ria.ru/20231114/obstrel-1909414575.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 14.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:09
2023-11-14T17:09
2023-11-14T17:09
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.50 по 16.55 выпустили еще в общей сложности 11 снарядов 155 калибра по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, а также три снаряда 152 калибра по Гольмовскому. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Куйбышевский - на западе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, исписпользующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке