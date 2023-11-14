https://ria.ru/20231114/obstrel-1909297066.html

Источник: в Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ

Источник: в Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023

Источник: в Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ

Один мирный житель погиб и один получил тяжелые ранения в результате обстрела населенного пункта Великие Копани в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:21

2023-11-14T10:21

2023-11-14T10:21

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб и один получил тяжелые ранения в результате обстрела населенного пункта Великие Копани в Херсонской области, сообщил журналистам осведомленный источник. "В результате обстрела населенного пункта Великие Копани один мирный житель погиб и один получил тяжелые ранения. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Раденск, Горностаевка, Солонцы, Алешки, Саги, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил источник. Украинская армия вела обстрел гражданской инфраструктуры на протяжении всего дня. По населенным пунктам левобережья Херсонской области украинской армией было выпущено более 75 снарядов из ствольной артиллерии. Под огнем оказались населенные пункты Крынки, Алешки, Казачьи Лагеря, Песчановка, Корсунка, Великие Копани, Днепряны и Подстепное.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины