https://ria.ru/20231114/neft-1909370711.html

МЭА: Россия нарастила добычу нефти в октябре на 30 тысяч баррелей в сутки

МЭА: Россия нарастила добычу нефти в октябре на 30 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.11.2023

МЭА: Россия нарастила добычу нефти в октябре на 30 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти Россией в октябре выросла на 30 тысяч баррелей в сутки с уровня сентября и составила 9,53 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:33

2023-11-14T14:33

2023-11-14T14:33

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добыча нефти Россией в октябре выросла на 30 тысяч баррелей в сутки с уровня сентября и составила 9,53 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). "В октябре добыча нефти в России выросла на 30 тысяч баррелей в сутки, до 9,53 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В приложенных таблицах уточняется, что уровень добычи нефти составлял 9,53 миллиона баррелей в сутки в октябре, 9,5 миллиона в сентябре и 9,47 миллиона баррелей в сутки в августе. Общий объем добычи жидких углеводородов Россией в октябре составил, по оценкам МЭА, 10,9 миллиона баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей в сутки больше к сентябрю. Агентство ожидает, что в 2023 году средний уровень добычи жидких углеводородов в России составит 10,95 миллиона баррелей в сутки, что на 140 тысяч баррелей меньше, чем в прошлом году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20231113/neft-1909153531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мэа, опек