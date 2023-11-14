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МЭА: Россия нарастила добычу нефти в октябре на 30 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.11.2023
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14:33 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/neft-1909370711.html
МЭА: Россия нарастила добычу нефти в октябре на 30 тысяч баррелей в сутки
МЭА: Россия нарастила добычу нефти в октябре на 30 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 14.11.2023
МЭА: Россия нарастила добычу нефти в октябре на 30 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти Россией в октябре выросла на 30 тысяч баррелей в сутки с уровня сентября и составила 9,53 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:33
2023-11-14T14:33
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добыча нефти Россией в октябре выросла на 30 тысяч баррелей в сутки с уровня сентября и составила 9,53 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). "В октябре добыча нефти в России выросла на 30 тысяч баррелей в сутки, до 9,53 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В приложенных таблицах уточняется, что уровень добычи нефти составлял 9,53 миллиона баррелей в сутки в октябре, 9,5 миллиона в сентябре и 9,47 миллиона баррелей в сутки в августе. Общий объем добычи жидких углеводородов Россией в октябре составил, по оценкам МЭА, 10,9 миллиона баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей в сутки больше к сентябрю. Агентство ожидает, что в 2023 году средний уровень добычи жидких углеводородов в России составит 10,95 миллиона баррелей в сутки, что на 140 тысяч баррелей меньше, чем в прошлом году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20231113/neft-1909153531.html
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экономика, россия, мэа, опек
Экономика, Россия, МЭА, ОПЕК
МЭА: Россия нарастила добычу нефти в октябре на 30 тысяч баррелей в сутки

МЭА: РФ нарастила добычу нефти в октябре до 9,53 млн баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Добыча нефти Россией в октябре выросла на 30 тысяч баррелей в сутки с уровня сентября и составила 9,53 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
"В октябре добыча нефти в России выросла на 30 тысяч баррелей в сутки, до 9,53 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В приложенных таблицах уточняется, что уровень добычи нефти составлял 9,53 миллиона баррелей в сутки в октябре, 9,5 миллиона в сентябре и 9,47 миллиона баррелей в сутки в августе.
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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России
Вчера, 15:08
Общий объем добычи жидких углеводородов Россией в октябре составил, по оценкам МЭА, 10,9 миллиона баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей в сутки больше к сентябрю. Агентство ожидает, что в 2023 году средний уровень добычи жидких углеводородов в России составит 10,95 миллиона баррелей в сутки, что на 140 тысяч баррелей меньше, чем в прошлом году.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.
Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.
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2 ноября, 08:00
 
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