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МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире - РИА Новости, 14.11.2023
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12:11 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/neft-1909330133.html
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире - РИА Новости, 14.11.2023
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год: теперь ожидает ее увеличения на 1,7 миллиона баррелей в сутки РИА Новости, 14.11.2023
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экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год: теперь ожидает ее увеличения на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В прошлом месяце агентство прогнозировало рост добычи нефти в 2023 году на 1,5 миллиона баррелей в сутки - до 101,6 миллиона баррелей в сутки. "Рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что помогло увеличить мировую добычу нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки, до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году", - говорится в докладе. В следующем году МЭА прогнозирует резкий рост добычи за счет стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, - на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до "беспрецедентных" 103,4 миллиона баррелей в сутки. По мнению агентства, конфликт между Израилем и ХАМАС не оказал существенного влияния на уровень добычи нефти.
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экономика, сша, бразилия, мэа, израиль, опек, цены на нефть
Экономика, США, Бразилия, МЭА, Израиль, ОПЕК, Цены на нефть
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире

МЭА ожидает увеличения добычи нефти в мире до рекордных 101,8 млн б/с

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год: теперь ожидает ее увеличения на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
В прошлом месяце агентство прогнозировало рост добычи нефти в 2023 году на 1,5 миллиона баррелей в сутки - до 101,6 миллиона баррелей в сутки.
"Рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что помогло увеличить мировую добычу нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки, до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году", - говорится в докладе.
В следующем году МЭА прогнозирует резкий рост добычи за счет стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, - на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до "беспрецедентных" 103,4 миллиона баррелей в сутки.
По мнению агентства, конфликт между Израилем и ХАМАС не оказал существенного влияния на уровень добычи нефти.
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