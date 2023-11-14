https://ria.ru/20231114/nauka-1909299493.html
Ученые доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса
Ученые доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса - РИА Новости, 14.11.2023
Ученые доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса
Астрофизики Самарского университета имени Королева вместе с американскими коллегами теоретически и экспериментально доказали возможность возникновения в космосе РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:35
2023-11-14T10:35
2023-11-14T12:25
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САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Астрофизики Самарского университета имени Королева вместе с американскими коллегами теоретически и экспериментально доказали возможность возникновения в космосе органических веществ, которые попали на Землю вместе с метеоритами и создали условия для развития жизни, сообщила пресс-служба самарского вуза. Как полагают астрофизики, в ранних формах жизни должны были присутствовать биомолекулы в форме РНК и аминокислот. Ключевую роль в стабилизации и копировании РНК играют ионы металлов. Современные клетки используют для транспортировки ионов через мембраны специальные белки, но они слишком большие и сложные и вряд ли могли существовать во времена первых протоклеток. По предположению ученых, в древних клетках ионы могли переноситься при помощи хелатирующих агентов, возникших в межзвездном льду в космосе и попавших вместе с метеоритами на Землю. "Научная значимость нашего исследования состоит в том, что впервые в мире в аналогах межзвездных льдов были получены органические хелатирующие агенты. <...> Как считают многие ученые, хелатирующие агенты были крайне необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток. Эти вещества способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану, и тем самым они могли участвовать в катализе репликации РНК, то есть в копировании данных РНК и делении древних протоклеток", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.В вузе уточнили, что теоретическую часть исследования провели в Самарском университете, а экспериментальную — в Гавайском университете в США. Антонов отметил, что расчеты и эксперименты показали правдоподобный механизм образования сложной органики внутри межзвездного льда в условиях глубокого космоса. "Это фундаментально расширяет знания о достижимом уровне молекулярной сложности органических молекул в космосе", — подчеркнул специалист. В повседневной жизни человек почти ежедневно сталкивается с хелатирующими агентами — они применяются в различных моющих средствах, стиральном порошке, шампунях, косметике, а также при реставрации археологических находок, так как легко убирают ржавчину.
https://ria.ru/20230920/nauka-1897304895.html
https://ria.ru/20231012/nauka-1901549031.html
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россия, сша, земля, самарский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, наука
Наука, Россия, США, Земля, Самарский университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Наука
САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Астрофизики Самарского университета имени Королева вместе с американскими коллегами теоретически и экспериментально доказали возможность возникновения в космосе органических веществ, которые попали на Землю вместе с метеоритами и создали условия для развития жизни, сообщила пресс-служба самарского вуза.
Как полагают астрофизики, в ранних формах жизни должны были присутствовать биомолекулы в форме РНК и аминокислот. Ключевую роль в стабилизации и копировании РНК играют ионы металлов. Современные клетки используют для транспортировки ионов через мембраны специальные белки, но они слишком большие и сложные и вряд ли могли существовать во времена первых протоклеток. По предположению ученых, в древних клетках ионы могли переноситься при помощи хелатирующих агентов, возникших в межзвездном льду в космосе и попавших вместе с метеоритами на Землю.
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«
"Научная значимость нашего исследования состоит в том, что впервые в мире в аналогах межзвездных льдов были получены органические хелатирующие агенты. <...> Как считают многие ученые, хелатирующие агенты были крайне необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток. Эти вещества способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану, и тем самым они могли участвовать в катализе репликации РНК, то есть в копировании данных РНК и делении древних протоклеток", — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.
В вузе уточнили, что теоретическую часть исследования провели в Самарском университете, а экспериментальную — в Гавайском университете в США. Антонов отметил, что расчеты и эксперименты показали правдоподобный механизм образования сложной органики внутри межзвездного льда в условиях глубокого космоса.
"Это фундаментально расширяет знания о достижимом уровне молекулярной сложности органических молекул в космосе", — подчеркнул специалист.
В повседневной жизни человек почти ежедневно сталкивается с хелатирующими агентами — они применяются в различных моющих средствах, стиральном порошке, шампунях, косметике, а также при реставрации археологических находок, так как легко убирают ржавчину.
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