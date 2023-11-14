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Новые свойства жидких кристаллов открыли в России
Новые свойства жидких кристаллов открыли в России - РИА Новости, 14.11.2023
Новые свойства жидких кристаллов открыли в России
Неизвестные ранее свойства нано- и микроразмерных жидких кристаллов обнаружили ученые БФУ. По их словам, полученные данные позволят разработать новое семейство... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:00
2023-11-14T09:00
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Неизвестные ранее свойства нано- и микроразмерных жидких кристаллов обнаружили ученые БФУ. По их словам, полученные данные позволят разработать новое семейство сверхминиатюрных электрооптических датчиков и ряд мощных медицинских анализаторов как лабораторного, так и домашнего назначения. Результаты опубликованы в журнале Journal of Molecular Liquids.Жидкие кристаллы (ЖК) – особое состояние вещества, в котором оно одновременно обладает и текучестью, и кристаллоподобными структурными свойствами. ЖК чрезвычайно чувствительны к любым внешним воздействиям, на них сильно влияют даже очень слабые электрические и магнитные поля и малые изменения температуры.Одно из важных направлений исследования ЖК-структур – изучение процессов транспортировки и сортировки нанолитровых капель ЖК в разветвленных каналах под действием внешнего электрического поля, сообщили специалисты.Новые результаты в этой области востребованы при создании чувствительных сенсоров и датчиков. По сравнению с другими микросенсорами, они будут обладать простой конструкцией, миниатюрностью и высокой адаптивностью, низким управляющим напряжением, объяснили ученые.Исследователи Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) провели комплексное моделирование процессов текучести в микро- и наноразмерных ЖК-системах. Полученные данные, по словам ученых, позволяют корректно прогнозировать широкий спектр процессов при технологической обработке ЖК и подбирать их оптимальные составы при проектировании различных систем."Оптические и другие экспериментальные методы исследования ЖК-структур сегодня фактически нереализуемы, поэтому мы сфокусировались на всестороннем численном моделировании. Мы обнаружили и подтвердили ряд ранее неизвестных эффектов, касающихся влияния стенок каналов и других факторов на текучесть и связанные с нею электрооптические свойства ЖК", – рассказал доцент ОНК "МЕДБИО" БФУ Павел Масленников.Возможность мгновенного переключения электрооптических характеристик одной и той же ЖК-системы делает эти материалы идеальными элементами для разработки новых биомедицинских устройств, объяснили ученые. По их словам, это могут быть как мобильные домашние приборы для быстрого анализа клеток, тканей и биожидкостей, так и мощные лабораторные инструменты."Оптические датчики на ЖК-материалах могут полностью снять необходимость в химических маркерах и метках, вводимых в организм, поскольку молекулы ЖК усиливают оптические сигналы биологических структур. В перспективе благодаря ним можно будет создать многофункциональные "лаборатории на чипе"", – сообщил Масленников.Кроме того, исследования поведения ЖК-материалов на границах раздела сред имеют большое значение для изучения множества биологических систем, так как, например, клеточные мембраны, фосфолипиды, холестерин, ДНК и большой ряд других структур организма существуют в жидкокристаллической фазе, подчеркнули ученые.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить фундаментальные исследования общих структурных закономерностей, возникающих в микро- и нанолитровых объемах жидких кристаллов под воздействием электрического поля и лазерного излучения.
https://ria.ru/20230821/nauka-1890825163.html
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наука, университетская наука, россия, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, калининград
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Балтийский федеральный университет, Навигатор абитуриента, Калининград
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости.
Неизвестные ранее свойства нано- и микроразмерных жидких кристаллов обнаружили ученые БФУ
. По их словам, полученные данные позволят разработать новое семейство сверхминиатюрных электрооптических датчиков и ряд мощных медицинских анализаторов как лабораторного, так и домашнего назначения. Результаты опубликованы
в журнале Journal of Molecular Liquids.
Жидкие кристаллы (ЖК) – особое состояние вещества, в котором оно одновременно обладает и текучестью, и кристаллоподобными структурными свойствами. ЖК чрезвычайно чувствительны к любым внешним воздействиям, на них сильно влияют даже очень слабые электрические и магнитные поля и малые изменения температуры.
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Одно из важных направлений исследования ЖК-структур – изучение процессов транспортировки и сортировки нанолитровых капель ЖК в разветвленных каналах под действием внешнего электрического поля, сообщили специалисты.
Новые результаты в этой области востребованы при создании чувствительных сенсоров и датчиков. По сравнению с другими микросенсорами, они будут обладать простой конструкцией, миниатюрностью и высокой адаптивностью, низким управляющим напряжением, объяснили ученые.
Исследователи Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) провели комплексное моделирование процессов текучести в микро- и наноразмерных ЖК-системах. Полученные данные, по словам ученых, позволяют корректно прогнозировать широкий спектр процессов при технологической обработке ЖК и подбирать их оптимальные составы при проектировании различных систем.
«
"Оптические и другие экспериментальные методы исследования ЖК-структур сегодня фактически нереализуемы, поэтому мы сфокусировались на всестороннем численном моделировании. Мы обнаружили и подтвердили ряд ранее неизвестных эффектов, касающихся влияния стенок каналов и других факторов на текучесть и связанные с нею электрооптические свойства ЖК", – рассказал доцент ОНК "МЕДБИО" БФУ Павел Масленников.
Возможность мгновенного переключения электрооптических характеристик одной и той же ЖК-системы делает эти материалы идеальными элементами для разработки новых биомедицинских устройств, объяснили ученые. По их словам, это могут быть как мобильные домашние приборы для быстрого анализа клеток, тканей и биожидкостей, так и мощные лабораторные инструменты.
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"Оптические датчики на ЖК-материалах могут полностью снять необходимость в химических маркерах и метках, вводимых в организм, поскольку молекулы ЖК усиливают оптические сигналы биологических структур. В перспективе благодаря ним можно будет создать многофункциональные "лаборатории на чипе"", – сообщил Масленников.
Кроме того, исследования поведения ЖК-материалов на границах раздела сред имеют большое значение для изучения множества биологических систем, так как, например, клеточные мембраны, фосфолипиды, холестерин, ДНК и большой ряд других структур организма существуют в жидкокристаллической фазе, подчеркнули ученые.
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В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить фундаментальные исследования общих структурных закономерностей, возникающих в микро- и нанолитровых объемах жидких кристаллов под воздействием электрического поля и лазерного излучения.