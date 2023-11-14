https://ria.ru/20231114/nauka-1909154388.html

В России установили связь между питанием и школьной успеваемостью

В России установили связь между питанием и школьной успеваемостью - РИА Новости, 14.11.2023

В России установили связь между питанием и школьной успеваемостью

Нарушения режима питания и сна снижают успеваемость детей в школе, ведут к росту депрессивных настроений, пищевой зависимости и ожирению, сообщили ученые УрФУ... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T07:00

2023-11-14T07:00

2023-11-14T07:00

наука

наука

университетская наука

россия

уральский федеральный университет

воз

навигатор абитуриента

питание

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Нарушения режима питания и сна снижают успеваемость детей в школе, ведут к росту депрессивных настроений, пищевой зависимости и ожирению, сообщили ученые УрФУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.Детское ожирение – серьезная медицинская и общественная проблема: по данным ВОЗ, за последние сорок лет в мире стало в 10 раз больше подростков, страдающих от лишнего веса. Обычно исследования о причинах ожирения строятся на опыте взрослых работающих людей, но в пищевом поведении детей есть своя специфика.Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) изучили циркадные ритмы (циклы суточной активности, зависящие от смены времени суток – ред.) более двенадцати тысяч учащихся 6–11-х классов средних общеобразовательных школ. Были проанализированы связи между циркадными ритмами, питанием и успеваемостью школьников."Десять процентов обследованных школьников имели избыточную массу тела, тогда как 6,4% имели недостаточную. Еще у 2,2% детей и подростков наблюдались признаки висцерального ожирения, у 20,2% школьников – умеренная и выраженная депрессия, у 5,3% – пищевая зависимость", – рассказала доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ Ольга Дорогина.Она отметила, что у подростков помимо роста и развития организма существенно увеличивается учебная нагрузка, поэтому, если ребенок недосыпает или неправильно питается, это может привести к ухудшению его эмоционального состояния и снижению успеваемости.Результаты исследования показали, что подростки с низкими оценками и депрессией чаще страдают от пищевой зависимости. Такие дети из-за внутренних переживаний не соблюдают режим питания, так называемую хрононутрицию: они пропускают завтраки и поздно ужинают.По словам ученых, существует высокая вероятность перехода ожирения в хронический характер, так как изменения привычек происходит в период созревания функций нервных регуляторных центров.Сейчас в научном сообществе идет обсуждение возможности ограничения еды как средства профилактики ожирения. Однако данные УрФУ свидетельствуют о том, что голодание или сокращение окна приема пищи вызывает негативные последствия для психоэмоционального состояния и когнитивных функций у детей.Ранее ученые УрФУ, выявили еще один фактор, ведущий к риску развития ожирения, – учеба во вторую смену. Смещение фазы сна на более позднее время влечет за собой негативное изменение в диете: изменение времени главного приема пищи. Если ребенок поздно лег спать, утром ему не захочется завтракать; поэтому когда, до обеда возникнет голод, то ребенок с высокой вероятностью съест что-то быстрое, но вредное – калорийный продукт с ярким вкусом, то есть высоким содержанием жиров и сахаров.Исследователи сформировали комбинированный тест "Школьное питание", состоящий из разделов: личные данные, график учебы, режим питания и школьная диета. Уровень депрессии оценивали шкалой Цунга, пищевую зависимость – Йельской шкалой, индекс массы тела определяли с помощью метода самооценки.После анализа полученных данных специалисты рекомендовали реорганизовать образовательный процесс, учитывая особенности хрононутриции разных возрастов, а в идеале полностью отказаться от занятий во вторую смену.В дальнейших работах ученые проверят теории о влиянии на детский режим питания других факторов, таких как широта проживания, время года, социальный статус, уровень физической активности и других.Исследование было проведено в рамках программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20231108/nauka-1907844867.html

https://ria.ru/20220421/vyatgu-1784483967.html

https://ria.ru/20230118/preparat-1845537306.html

https://ria.ru/20230610/taurin-1877069962.html

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наука, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, воз, навигатор абитуриента, питание, диета, бессонница, здоровье - общество, пища, школа