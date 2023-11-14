https://ria.ru/20231114/natsproekt-1909403983.html

Свыше 100 компаний Москвы повысили эффективность труда в рамках нацпроекта

Свыше 100 компаний Москвы повысили эффективность труда в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.11.2023

Свыше 100 компаний Москвы повысили эффективность труда в рамках нацпроекта

Более 100 предприятий Москвы завершили первый этап реализации нацпроекта "Производительность труда", внедрив методики бережливого производства на пилотных... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T16:29

2023-11-14T16:29

2023-11-14T16:34

нацпроекты

москва

производство

департамент экономической политики и развития москвы

экономика

эффективность

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Более 100 предприятий Москвы завершили первый этап реализации нацпроекта "Производительность труда", внедрив методики бережливого производства на пилотных потоках и повысив свою производительность на 60%, сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.В рамках рабочего визита на производственную площадку одного из участников нацпроекта - ОАО "Рот Фронт" - она отметила, что "Производительность труда" реализуется на территории Москвы с 2022 года. За это время нацпроект уже доказал свою эффективность для многих компаний столицы. Участники получают возможность обучить сотрудников новым методам работы, оптимизировать внутренние бизнес-процессы и создать прозрачную систему мотивации."Благодаря этому растут выпуск продукции, объемы продаж, выручка предприятий и, конечно, зарплаты сотрудников. На сегодня 104 компании уже завершили первый этап реализации нацпроекта, внедрив методики бережливого производства на пилотном потоке. Благодаря проделанной работе производительность труда этих предприятий выросла на 60%, время протекания процессов снизилось на 40%, а незавершенное производство сократилось на 37%", - сообщила Багреева.Она добавила, что по оценкам самих компаний, суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте превысил четыре миллиарда рублей. В настоящее время предприятия продолжают распространять полученный опыт на все производство.В процессе рабочего визита на фабрику Багреева ознакомилась с ходом реализации первого этапа нацпроекта на линии по производству глазированной халвы и оценила первые результаты. Она подчеркнула, что за три месяца сотрудники фабрики совместно с экспертами Регионального центра компетенций Москвы провели предварительную работу на пилотном потоке: выявили потери, определили инструменты для их устранения. Теперь рабочей группе предстоит активная работа по достижению целевых показателей проекта, а также подготовка инструкторов по бережливому производству, которые будут тиражировать полученный опыт на другие потоки."Сегодня мы посмотрели линию и те улучшения, которые произошли в рамках проекта. По итогам первого этапа компания "Рот Фронт" намерена снизить время протекания процесса изготовления халвы на 52% и на 9% повысить количество выпускаемой продукции на одного работника в смену. Это очень хороший результат по первому этапу, и я надеюсь, что предприятие распространит эти улучшения и на другие свои производственные линии", - отметила Багреева.

https://ria.ru/20230922/proizvoditelnost-1897948414.html

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нацпроекты, москва, производство, департамент экономической политики и развития москвы, экономика, эффективность