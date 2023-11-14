https://ria.ru/20231114/nato-1909288193.html

Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее

Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее - РИА Новости, 14.11.2023

Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил в интервью японской газете "Асахи", что, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:26

2023-11-14T09:26

2023-11-14T09:28

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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил в интервью японской газете "Асахи", что, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее странам альянса оказывать помощь Киеву, однако прекращать ее ни в коем случае нельзя. "Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности… Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами. Поэтому необходимо продолжать оказывать помощь", - сказал он. Ван Вил добавил, что страны НАТО в целом оказывают "достаточную помощь Украине". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20231114/nato-1909287333.html

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украина

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато