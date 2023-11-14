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Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее - РИА Новости, 14.11.2023
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09:26 14.11.2023 (обновлено: 09:28 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/nato-1909288193.html
Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее
Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее - РИА Новости, 14.11.2023
Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее
Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил в интервью японской газете "Асахи", что, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:26
2023-11-14T09:28
в мире
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россия
киев
сергей лавров
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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил в интервью японской газете "Асахи", что, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее странам альянса оказывать помощь Киеву, однако прекращать ее ни в коем случае нельзя. "Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности… Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами. Поэтому необходимо продолжать оказывать помощь", - сказал он. Ван Вил добавил, что страны НАТО в целом оказывают "достаточную помощь Украине". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231114/nato-1909287333.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО
Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее

Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил: помогать Украине становится все сложнее

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил в интервью японской газете "Асахи", что, чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее странам альянса оказывать помощь Киеву, однако прекращать ее ни в коем случае нельзя.
«
"Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности… Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами. Поэтому необходимо продолжать оказывать помощь", - сказал он.
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Ван Вил добавил, что страны НАТО в целом оказывают "достаточную помощь Украине".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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