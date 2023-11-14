https://ria.ru/20231114/nato-1909287333.html
Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО
Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО - РИА Новости, 14.11.2023
Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне не согласился с идеей бывшего генсека НАТО Андерса Фог... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:22
2023-11-14T09:22
2023-11-14T10:14
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне не согласился с идеей бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину могут принять в альянс без новых регионов России. Как писала газета The Guardian, Расмуссен полагает, что такой вариант снизит угрозу столкновения альянса с Россией, при этом конфликт между Россией и Украиной не окажется замороженным. "Это мнение Андерса. <...> Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет", — сказал Ермак.По его словам, для Киева очень важно взять территории Донбасса и Крыма.Ведущий назвал идею Расмуссена неосуществимой. Глава офиса Зеленского поддержал это мнение."Когда я в первый раз прочитал эту статью, я подумал так же", — добавил он. В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение ее права на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Но никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20231112/proschet-1908961325.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей ермак, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, Верховная Рада Украины
Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО
Ермак не согласился с идеей экс-генсека НАТО о методе принятия Украины в альянс
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне не согласился с идеей бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину могут принять в альянс без новых регионов России.
Как писала газета The Guardian, Расмуссен полагает, что такой вариант снизит угрозу столкновения альянса с Россией, при этом конфликт между Россией и Украиной не окажется замороженным.
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"Это мнение Андерса. <...> Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет", — сказал Ермак.
По его словам, для Киева очень важно взять территории Донбасса и Крыма.
Ведущий назвал идею Расмуссена неосуществимой. Глава офиса Зеленского поддержал это мнение.
"Когда я в первый раз прочитал эту статью, я подумал так же", — добавил он.
В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ
с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение ее права на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Но никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
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