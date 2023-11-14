https://ria.ru/20231114/nato-1909287333.html

Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО

Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО - РИА Новости, 14.11.2023

Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне не согласился с идеей бывшего генсека НАТО Андерса Фог... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:22

2023-11-14T09:22

2023-11-14T10:14

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне не согласился с идеей бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину могут принять в альянс без новых регионов России. Как писала газета The Guardian, Расмуссен полагает, что такой вариант снизит угрозу столкновения альянса с Россией, при этом конфликт между Россией и Украиной не окажется замороженным. "Это мнение Андерса. <...> Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет", — сказал Ермак.По его словам, для Киева очень важно взять территории Донбасса и Крыма.Ведущий назвал идею Расмуссена неосуществимой. Глава офиса Зеленского поддержал это мнение."Когда я в первый раз прочитал эту статью, я подумал так же", — добавил он. В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение ее права на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. Но никаких временных рамок вступления, на которых настаивал Киев, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Киева на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20231112/proschet-1908961325.html

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