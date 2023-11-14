https://ria.ru/20231114/mvd-1909339292.html
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе - РИА Новости, 14.11.2023
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе
Четыре человека устроили драку в вечер понедельника в Москве, после чего их задержали и доставили в отдел полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:43
2023-11-14T12:43
2023-11-14T12:50
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Четыре человека устроили драку в вечер понедельника в Москве, после чего их задержали и доставили в отдел полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, в понедельник в 21.00 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Маросейка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. "Четыре человека были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится дальнейшая проверка", - рассказали в столичной полиции. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что ссора между участниками драки началась в кафе, после чего разборки перенеслись на улицу. "Пока в медучреждения никто не обращался", - также добавил собеседник агентства.
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происшествия, россия, москва, общество
Происшествия, Россия, Москва, Общество
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе
Сотрудники полиции задержали четырех человек, устроивших драку в московском кафе