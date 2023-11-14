Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 14.11.2023 (обновлено: 12:50 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/mvd-1909339292.html
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе - РИА Новости, 14.11.2023
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе
Четыре человека устроили драку в вечер понедельника в Москве, после чего их задержали и доставили в отдел полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:43
2023-11-14T12:50
происшествия
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Четыре человека устроили драку в вечер понедельника в Москве, после чего их задержали и доставили в отдел полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, в понедельник в 21.00 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Маросейка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. "Четыре человека были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится дальнейшая проверка", - рассказали в столичной полиции. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что ссора между участниками драки началась в кафе, после чего разборки перенеслись на улицу. "Пока в медучреждения никто не обращался", - также добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231114/mvd-1909338032.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, общество
Происшествия, Россия, Москва, Общество
Полиция задержала четырех человек, устроивших драку в московском кафе

Сотрудники полиции задержали четырех человек, устроивших драку в московском кафе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Четыре человека устроили драку в вечер понедельника в Москве, после чего их задержали и доставили в отдел полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в понедельник в 21.00 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Маросейка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
«
"Четыре человека были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Проводится дальнейшая проверка", - рассказали в столичной полиции.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что ссора между участниками драки началась в кафе, после чего разборки перенеслись на улицу. "Пока в медучреждения никто не обращался", - также добавил собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Ленинградской области свидание закончилось стрельбой и тараном машины МВД
12:33
 
ПроисшествияРоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала