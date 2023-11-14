https://ria.ru/20231114/muzyka-1909092974.html

"SOPRANO Турецкого": украинский провокатор пел вместе с нами на русском

"SOPRANO Турецкого": украинский провокатор пел вместе с нами на русском - РИА Новости, 14.11.2023

"SOPRANO Турецкого": украинский провокатор пел вместе с нами на русском

Активные гастроли по России, миру, выступления перед бойцами СВО — впереди у "SOPRANO Турецкого" большой тур в честь 15-летия группы. Певицы рассказали в... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:00

2023-11-14T08:03

культура

россия

михаил турецкий

музыка

интервью - культура

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Активные гастроли по России, миру, выступления перед бойцами СВО — впереди у "SOPRANO Турецкого" большой тур в честь 15-летия группы. Певицы рассказали в интервью РИА Новости о неожиданных ситуациях во время концертов, как их встречают за границей и легко ли женскому коллективу с руководителем-мужчиной.Гастроли по планете: русские песни поет весь мир— Сейчас вы гастролируете по Азии. Есть ли разница между нашим зрителем и заграничным, тем более азиатским?Ивета: Разницы особой нет. К тому же мы стараемся петь на языке страны, в которой выступаем, — это наше правило.— А как принимают песни на русском?Татьяна: Прекрасно! Некоторые даже лучше, чем свои. Например, "Очи черные". Если композиция имеет силу, она стирает все границы.Ивета: В Бразилии мне писали, что наш язык очень колоритный и яркий, потому что много согласных. И это подчеркивает нашу энергетику.Дарья: Китайцы подпевают нам! И мы исполняем русские, советские песни на китайском, японском.Провокации украинцев и глаза бойцов СВО: как встречают девушек— Провокации бывают?Дарья: В Мексике в прошлом году у зала собрались митингующие и выступали против нашего концерта. А потом сами пошли на него.В Сан-Паулу человек стоял с флагом Украины. Турецкий позвал его на сцену. В этот момент мы начали исполнять "Подмосковные вечера". И знаете, этот парень пел вместе с нами. На русском языке. Сразу рядом появился флаг России. Вот так и пели великую песню.Ивета: Но мы уверены, что, если приедем в любую точку мира, будь то Европа или США, нас будут слушать.— Вы выступаете перед бойцами СВО. Как они принимают вас?Ивета: Программа примерно такая же, больший акцент на патриотические песни.Татьяна: Жизнеутверждающая музыка. Наша задача — поднять дух, приободрить.Ивета: Они — другие: исполняют свой долг. Ты принял присягу, что в случае необходимости, по сути, отдашь свою жизнь. Это другой уровень отношений. А что мы можем дать взамен? Уверенность, что ждем их.Мы видим этих ребят, в том числе раненых, их глаза. Они ни о чем не просят. Пожалуй, только записать поздравление сослуживцам или просто сделать фото.Работа с Турецким: как идет творческий процесс в группе— Как у вас выстраиваются отношения с Михаилом Турецким? Он сам признается, что не такой строгий с женским коллективом.Дарья: Есть и критика, и одобрение. Он понимает, кто что должен петь.Ивета: Он дирижер, режиссер и психолог. Мы не можем видеть картину в общем, а он — да.— Но вы же люди творческие, есть амбиции… Бывают споры или конфликты?Дарья: Знаете, может, что-то петь и не хочется, а куда деваться? (Смеется.) Руководитель есть руководитель.Эмоции мы давно откинули — лет восемь назад.Ивета: Возможно, они и есть первые минуты, но потом — только конструктив. Это профессионализм.Дарья: Мы за годы пришли к разумному диалогу в коллективе. Конечно, склоки бывают, но это больше творчески, чем на бытовом уровне. В семье тоже случаются ссоры, а мы — семья!Ивета: Мнений много, нас девять человек — девушек. (Смеется.) Мы же еще разножанровые все: каждый видит и хочет сделать что-то свое. Но приходит Михаил Турецкий: "Теперь мое продюсерское слово!" (Смеется.) И все.— Недавно было ощущение, что веселью не место. Это связано и с пандемией, и с СВО. Какой сейчас настрой у зрителей?Татьяна: Да, первое время мы чувствовали, что публика не хочет ходить на выступления. Но сегодня, наоборот, люди желают духовной пищи. Мы же не только развлекаем: в наших композициях много философии, личных историй, патриотизма.Ивета: Это не веселье, это наполнение! Как нам говорит Турецкий: "Вы рассказываете женские истории". Это резонирует и у женщин, и у мужчин.Дарья: Люди хотят понимать, что все не так плохо.Юбилей коллектива: планы на новый сезон— Какие планы на ближайшее время?Татьяна: Пока у нас гастроли по Азии: Китай, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Индонезия.Ивета: Возможно, ближе к лету снова поедем в Латинскую Америку. Но сейчас основной акцент — на Россию. Нам же 15 лет! Тур стартовал — в нем 70 городов.— Группа столько лет существует, активно гастролирует, вас очень любят. Как удалось добиться такого результата?Татьяна: Любовь к качественной музыке с детства.Дарья: К тому же это работа. Нужно трудиться.Ивета: Турецкий смог подобрать людей, которые могут сосуществовать и на сцене, и в жизни. Притом что у нас всех разные голоса, пусть и сопрано. Разные вокальные школы. Это сложно, но интересно! Если бы мы были одинаковые, то, как и любой такой женский коллектив, быстро бы распались.Дарья: Мы друг другом восхищаемся. Слушаем друг друга — и находим что-то новое.— Обычно в юбилей все из склепа достают байки. Как вы попали в коллектив? Дарья: Кастинг, кстати, начался 8 марта 2009-го. Несколько дней отбирали девушек: в итоге 40 человек разделили на четыре группы по десять. Мы учились петь вместе, дружить. Осталась только одна группа, пять солисток по сей день в коллективе.На самом кастинге не было конкуренции: сидели на кухне, пили чай. К тому же это не классическая группа шоу-бизнеса, куда набирают понятно как. Тут главными были голоса и образование. Внешность, конечно, тоже. Но не первично.Ивета: Но, кстати, на последнем этапе несколько девушек не попали в группу, потому что внешне не были достаточно яркими.— Сцена беспощадна к возрасту. Не боитесь оказаться ненужными?Ивета: Не боимся. Есть внутренняя уверенность, что нужно делать в разных ситуациях. Кроме того, Турецкий никогда не убирает человека по надуманным причинам.Были девушки, которые уходили и возвращались. Михаил не раздумывая отвечал: "Хорошо".У нас контракта нет, который запрещает, например, рожать. Он никого не держит насильно.Восемь дам в одной комнате: правда и мифы о женской дружбе— Вы дружите и общаетесь и вне работы?Дарья: Да. Мы справляем вместе дни рождения, все праздники.Татьяна: Даже вместе ездим отдыхать.Дарья: Не всем коллективом, конечно. (Смеется.) Потому что личные планы никто не отменял. Но по три-четыре человека выезжали в отпуск вместе. Мы не стараемся — это получается естественно.— А стирка, готовка, как у обычных людей, в жизни присутствуют?Татьяна: Дети, стирка, готовка. Когда мы в Москве, то общаемся с семьями, ездим в метро. Все как у обычных людей. Ходим в кино, на концерты к коллегам.Ивета: С двумя детьми не могу сказать, что успеваю готовить. (Смеется.) Лучше сходим все вместе в кафе, на пикник.— Чего не хватает коллективу, как думаете?Ивета: Авторской музыки. Хочется больше. Материал есть — нет времени записать. Но мы на пути к этому.

https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, михаил турецкий, музыка, интервью - культура